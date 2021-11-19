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За неделю в Крыму выявлено 49 фактов дистанционных мошенничеств. Граждан «обули» на… 5 миллионов рублей

Полиция Севастополя предупреждает: телефонные мошенники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 12:14 19.11.2021

Около одного миллиона рублей выманили мошенники у 51-летней жительницы Севастополя.

Предварительно установлено, что на телефон женщине поступил звонок с мобильного номера другого региона. Незнакомец представился следователем и сообщил, что якобы в одном из отделений банка её однофамилец, используя доверенность, пытался оформить крупный кредит на её имя. Поскольку звонивший обращался к ней по имени и отчеству, горожанка поверила лжеследователю, который тут же успокоил женщину – благодаря бдительности работников банка удалось избежать неприятностей. Однако следом жительнице Севастополя позвонили ещё несколько незнакомцев, представившихся полицейскими и сотрудниками банка, и, якобы с целью поимки злоумышленника, убедили женщину оформить кредиты на общую сумму 922 тысячи рублей, а затем перечислить деньги на «специальный» банковский счёт. Лжеправоохранители пообещали, что обязательно вернут деньги, как только мошенник будет задержан. Несмотря на то, что потерпевшая знала о существовании различных мошеннических схем, она поддалась на уловки преступников и лишилась крупной суммы денег, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Полиция Севастополя обращает внимание граждан на уловки, которые использовали злоумышленники в данном случае. Звонок якобы от правоохранителя, который знает имя и отчество абонента, уверенная речь и знание адреса административного здания Управления МВД России по г. Севастополю, застал потерпевшую врасплох. Далее, заявление лжеправоохранителя о вероятности преступных посягательств напугало женщину, а следующее сообщение о благополучном исходе – успокоило и окончательно лишило бдительности. В дальнейшем, благодарная своим мнимым спасителям, женщина без опасений выполнила под диктовку все их инструкции.

Уважаемые граждане! Никогда не выполняйте никакие финансовые операции под диктовку тех, кто вам звонит. Кем бы они не представлялись, какие бы вопросы вам не задавали и какими бы неприятностями не грозили. Помните: мошенники могут располагать вашими персональными и другими данными, а также хорошо владеть банковской и юридической терминологией. В таких случаях немедленно прекратите разговор, перезвоните на горячую линию вашего банка и убедитесь, что с вашими деньгами всё в порядке.

Если Вам сообщают по телефону о проблемах с банковским счётом, о попытках оформить кредит на ваше имя, о необходимости оказать содействие в разоблачении преступника или что-либо иное так или иначе связанное с вашими финансами – это дистанционные мошенники. Будьте бдительны и рассудительны!

Если же вы пострадали от мошенничества или иного преступления, немедленно обращайтесь в ближайшее территориальное подразделение УМВД России по городу Севастополю или сообщайте об этом по телефону 102.

Источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

Полиция Севастополя предупреждает: телефонные мошенники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов

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