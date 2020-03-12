Полиция Севастополя предупреждает: участились случаи мошенничества с банковскими картами

В полиции Севастополя отмечают: поступают заявления от граждан о случаях мошенничества с банковскими картами.

Убедительно просим Вас соблюдать особую осторожность и быть внимательными – не попадайтесь на уловки аферистов. Одна из самых распространенных преступных схем, которую активно используют злоумышленники – мошенничества, совершенные злоумышленниками под видом сотрудников банковских учреждений. Недавно в ОМВД России по Балаклавскому району поступило сообщение от местной жительницы. Женщина рассказала, что неизвестный мужчина обманным путём похитил у неё более 100000 рублей. Установлено, что на мобильный номер пострадавшей пришло сообщение от неизвестного абонента о списании с её банковской карты денежных средств в размере 1700 рублей. Далее женщине позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что её банковский счет подвергся мошеннической атаке. Чтобы избежать дальнейшей потери сбережений, необходимо срочно перевести деньги на якобы «резервный» счёт. Пострадавшая, ничего не подозревая, выполнила указания злоумышленника. В результате она перевела денежные средства на счёт подозреваемого, — рассказали в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают местонахождение злоумышленника.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

УМВД России по г. Севастополю настоятельно рекомендует выполнять следующие меры безопасности: