Полицейские Алушты задержали гражданина, устроившего ДТП на угнанном микроавтобусе

В полицию Алушты обратился местный житель. Он сообщил, что неизвестный угнал его автомобиль «Ford Transit», который стоял припаркованным у заведения общепита на одной из улиц города. Через некоторое время поступила информация о ДТП с участием микроавтобуса и пассажирского транспорта. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что микроавтобус, виновный в аварии, числится в угоне, а его водитель, оставив поврежденную машину на дороге – скрылся в лесном массиве.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по г. Алуште установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний ранее неоднократно судимый уроженец иного субъекта Российской Федерации, на данный момент проживающий в г. Севастополе. По адресу фактического проживания злоумышленник не появился, однако на следующий день после случившегося мужчина пришел в отдел полиции для дачи признательных показаний. Злоумышленник рассказал полицейским, что в курортный город он приехал на отдых. Выпив спиртного, подозреваемый отправился прогуляться и обнаружил на одной из улиц незапертое транспортное средство, в замке зажигании которого находились ключи. Несмотря на отсутствие водительских прав гражданин завел транспортное средство и отправился на нем в сторону Ялты, по дороге к которой и попал в ДТП, — сообщили в ГИБДД.

Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении злоумышленника составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортными средствами законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), ч.4 ст.12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения) и ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП). Суд города Алушты приговорил нарушителя к административному аресту на 10 суток.

Отделом дознания ОМВД России по г. Алуште в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.

Фото: ГИБДД

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