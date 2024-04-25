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Полицейские изъяли у жителя Керчи оружие, боеприпасы и взрывное устройство

Полицейские изъяли у жителя Керчи оружие, боеприпасы и взрывное устройство

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 16:26 25.04.2024

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Керчи получили оперативную информацию о возможном наличии в доме 52-летнего местного жителя взрывчатых веществ. При проверке сведения подтвердились.

Во время обследования жилища мужчины полицейские обнаружили две булавы кустарного производства, два пистолета, гранату, муляжи револьвера и винтовки Мосина, 14 патронов различного калибра, а также запал и взрыватель. Экспертиза показала, что запал и взрыватель являются взрывным устройством, пригодным для использования. Оставшаяся часть изъятых предметов продолжает находится на исследовании. Хозяин домовладения пояснил, что на протяжении долгого времени занимается поиском раритетных предметов времён Великой Отечественной войны, в основном оружия и боеприпасов, которые хранит дома из личного интереса, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Полицейские изъяли у жителя Керчи оружие, боеприпасы и взрывное устройство Полицейские изъяли у жителя Керчи оружие, боеприпасы и взрывное устройство Полицейские изъяли у жителя Керчи оружие, боеприпасы и взрывное устройство

Следственным отделом УМВД России по г. Керчи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Расследование продолжается.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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