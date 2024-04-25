Полицейские изъяли у жителя Керчи оружие, боеприпасы и взрывное устройство

Во время обследования жилища мужчины полицейские обнаружили две булавы кустарного производства, два пистолета, гранату, муляжи револьвера и винтовки Мосина, 14 патронов различного калибра, а также запал и взрыватель. Экспертиза показала, что запал и взрыватель являются взрывным устройством, пригодным для использования. Оставшаяся часть изъятых предметов продолжает находится на исследовании. Хозяин домовладения пояснил, что на протяжении долгого времени занимается поиском раритетных предметов времён Великой Отечественной войны, в основном оружия и боеприпасов, которые хранит дома из личного интереса, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.