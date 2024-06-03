Полицейский чин не безвозмездно «помогал» иностранцам легализоваться в Ялте. Будет суд

В Ялте завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего инспектора отделения по вопросам миграции Отдела полиции № 3 «Массандровский». Должностное лицо обвиняется в ряде эпизодов внесения заведомо ложных сведений в документы, повлекшего незаконное приобретение гражданства Российской Федерации, а также организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации и получении взятки за незаконные действия (ч. 1 ст. 292.1, п. «в» ч. 2 ст. 322.1, ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Следственным отделом по г. Ялта Главного следственного управления установлено, что в период с апреля по август 2023 года действующая на тот момент сотрудник полиции внесла в документы учета заведомо ложные сведения о постоянном проживании в регионе семерых иностранных граждан. Действия уполномоченного по вопросам миграции лица повлекли незаконное приобретение гражданства и получение паспорта Российской Федерации. Внесение ложных сведений в одном из случаев было совершенно за незаконное денежное вознаграждение в размере 80 тыс. рублей, — сообщили в Следственном комитете.

Преступная деятельность инспектора отделения по вопросам миграции была пресечена сотрудниками собственной безопасности МВД по Республике Крым и УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Обвиняемая признала вину в совершении инкриминируемых преступлений. Материалы дела направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и направления дела в суд.