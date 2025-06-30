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Полиция Феодосии: новые схемы аферистов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

Полиция Феодосии: новые схемы аферистов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:00 30.06.2025

Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по г. Феодосии проводится комплекс мероприятий, направленный на информирование граждан о новых схемах дистанционных мошенников, которые действуют с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Наиболее часто используемые мошенниками способы обмана, когда они представляются:

  • работником банка или службы безопасности финансовой организации
  • сотрудником правоохранительных органов
  • сотрудником Росфинмониторинга
  • работником медицинской организации или учреждения
  • близким родственником

Наиболее часто используемые мошенниками способы обмана:

Мошенники просят о помощи в «задержании преступника». Либо пытаются убедить в том, что ваша карта заблокирована и срочно нужно перевести деньги на «безопасный счёт». Кроме того, они часто используют мошенническую схему «Ваш родственник попал в ДТП» для получения денег под предлогом финансовой помощи на лечение.

Также мошенники звонят и предлагают «выгодное» предложение о вложении денег, приобретении акций, криптовалюты, убеждают поджечь административные здания и иное имущество за денежное вознаграждение, либо передать посылку.

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Не переходите на предложенные сайты (ссылки) при купле-продаже на сайтах бесплатных объявлений, не передавайте сведения о платежных картах (банковских реквизитов), не сообщайте коды из смс-сообщений иным лицам.

Полиция Крыма напоминает о том, что осведомленность – это ключ к безопасности!

Не доверяйте непроверенным сайтам, не устанавливайте на свой мобильный телефон неизвестные приложения.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в ближайшее отделение полиции, либо по единому номеру 102.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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