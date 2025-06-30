Полиция Феодосии: новые схемы аферистов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий

работником банка или службы безопасности финансовой организации

сотрудником правоохранительных органов

сотрудником Росфинмониторинга

работником медицинской организации или учреждения

близким родственником

Наиболее часто используемые мошенниками способы обмана:

Мошенники просят о помощи в «задержании преступника». Либо пытаются убедить в том, что ваша карта заблокирована и срочно нужно перевести деньги на «безопасный счёт». Кроме того, они часто используют мошенническую схему «Ваш родственник попал в ДТП» для получения денег под предлогом финансовой помощи на лечение.

Также мошенники звонят и предлагают «выгодное» предложение о вложении денег, приобретении акций, криптовалюты, убеждают поджечь административные здания и иное имущество за денежное вознаграждение, либо передать посылку.

Не переходите на предложенные сайты (ссылки) при купле-продаже на сайтах бесплатных объявлений, не передавайте сведения о платежных картах (банковских реквизитов), не сообщайте коды из смс-сообщений иным лицам.

Полиция Крыма напоминает о том, что осведомленность – это ключ к безопасности!

Не доверяйте непроверенным сайтам, не устанавливайте на свой мобильный телефон неизвестные приложения.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в ближайшее отделение полиции, либо по единому номеру 102.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым