Полиция и прокуратура разбираются в обстоятельствах ДТП в Ялте с участием маршрутного автобуса

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Ялте: маршрутка выехала на остановку общественного транспорта. Кроме водителя (ему, предварительно, внезапно стало плохо) никто, к счастью не пострадал.

По предварительным данным, 14.05.2024 года в 16:22 на улице Строителей водитель, управляющий маршрутным транспортным средством № 19 «улица Изобильная – улица Строителей», совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате дорожно-транспортного происшествия никто из пассажиров общественного транспорта и, находившихся на остановке граждан, не пострадал. Причиной происшествия могло стать резкое ухудшение состояния здоровья водителя автобуса, — сообщили в Госавтоинспекции Крыма.

В прокуратуре уточнили: речь, действительно, идет о состоянии здоровья водителя. А вот проходил ли он медосмотр, предрейсовое обследование? Проводится проверка.

В ходе организованной проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при организации перевозки людей и безопасности дорожного движения, — отметили в надзорном ведомстве.