Полиция Крыма помогла получить гражданство РФ 72-летней женщине, оказавшейся в трудной ситуации

Полиция Крыма на постоянной основе проводится работа по оказанию помощи гражданам в получении гражданства Российской Федерации.

К сотрудникам отдела по вопросам миграции МО МВД России «Джанкойский» обратились родственники 72-летней женщины, которую в 2020 году они перевезли из Полтавской области Украины в Джанкойский район, — рассказали о недавнем случае в МВД по РК. — Пенсионерка попала в тяжелую жизненную ситуацию, имеет серьезные проблемы со здоровьем и не может самостоятельно передвигаться. При оформлении гражданства РФ женщина столкнулась с трудностями.

Учитывая непростую жизненную ситуацию, руководством миграционного подразделения было принято решение об оказании всесторонней помощи пожилому человеку при оформлении гражданства и получения паспорта РФ.

Сотрудники полиции приехали домой к семье женщины, чтобы торжественно вручить паспорт гражданина Российской Федерации. Вместе с главным документом полицейские передали Конституцию Российской Федерации.

Родственники пожилого человека выразили искреннюю благодарность полицейским за помощь и проявленное участие.