Полиция Крыма предостерегает автомобилистов и пешеходов об ухудшении погодных условий

Полиция Крыма предостерегает: 15-16 февраля на полуострове ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с.

МВД по Республике Крым рекомендует участникам дорожного движения соблюдать меры безопасности:

при невозможности ограничить выезд будьте предельно осторожными на дороге, не превышайте скоростной режим и строго соблюдайте Правила дорожного движения;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами.

если стихия застала вас на улице, от шквального ветра можно укрыться в подъездах, подземных переходах; нельзя прятаться за рекламными щитами, автобусными остановками, деревьями и т.д.;

используйте световозвращающие элементы на одежде, сумке, зонтике, велосипеде и т.д.;

при наличии капюшона или зонтика заранее освободите себе поле зрения слева и справа.

Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112» — единый телефон спасения; «102» — прямая линия полиции, работает круглосуточно.