Полиция Крыма предостерегает автомобилистов и пешеходов об ухудшении погодных условий  

Полиция Крыма предостерегает: 15-16 февраля на полуострове ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с.
МВД по Республике Крым рекомендует участникам дорожного движения соблюдать меры безопасности:
- при невозможности ограничить выезд будьте предельно осторожными на дороге, не превышайте скоростной режим и строго соблюдайте Правила дорожного движения;
- не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами.
- если стихия застала вас на улице, от шквального ветра можно укрыться в подъездах, подземных переходах; нельзя прятаться за рекламными щитами, автобусными остановками, деревьями и т.д.;
- используйте световозвращающие элементы на одежде, сумке, зонтике, велосипеде и т.д.;
- при наличии капюшона или зонтика заранее освободите себе поле зрения слева и справа.
Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112» — единый телефон спасения; «102» — прямая линия полиции, работает круглосуточно.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: МВД России в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: МВД России в Крыму