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Полиция предостерегает автомобилистов и пешеходов об ухудшении погодных условий  

Полиция Крыма предостерегает автомобилистов и пешеходов об ухудшении погодных условий  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:29 14.02.2024

Полиция Крыма предостерегает: 15-16 февраля на полуострове ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с.

МВД по Республике Крым рекомендует участникам дорожного движения соблюдать меры безопасности:

  • при невозможности ограничить выезд будьте предельно осторожными на дороге, не превышайте скоростной режим и строго соблюдайте Правила дорожного движения;
  • не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами.
  • если стихия застала вас на улице, от шквального ветра можно укрыться в подъездах, подземных переходах; нельзя прятаться за рекламными щитами, автобусными остановками, деревьями и т.д.;
  • используйте световозвращающие элементы на одежде, сумке, зонтике, велосипеде и т.д.;
  • при наличии капюшона или зонтика заранее освободите себе поле зрения слева и справа.
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Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:  «112» — единый телефон спасения; «102» — прямая линия полиции, работает круглосуточно.

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