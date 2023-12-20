Полиция Крыма предупреждает: если вам звонят от «мобильного оператора» и говорят о SIM-карте, это мошенники

Полиция Крыма предупреждает: за последнее время все чаще фиксируются мошеннические звонки от «мобильных операторов».

Вопреки распространённому мифу, активно используемому мошенниками, SIM-карта, оформленная у крупных российских мобильных операторов, не имеет срока годности, и, следовательно, не требует продления. Специалисты операторов связи никогда не будут запрашивать у абонентов коды из SMS-сообщений для подтверждения каких-либо действий, — сообщили в МВД по РК.

Волна мошеннических активностей, связанных со звонками от имени мобильного оператора, может быть объяснена, в том числе, концом года. Именно в это время чаще всего заканчиваются различные договоры услуг связи, а компании предлагают новые тарифы.

Схема обмана со звонками от имени мобильного оператора с требованием продлить договор на SIM-карту отличается от стандартных мошеннических звонков, например, якобы от службы безопасности банка или от правоохранительных органов. В таких мошеннических звонках обычно не оказывается давления на граждан и не проявляется агрессия. Напротив, мошенники стараются выглядеть максимально заботливыми и заинтересованными в благополучии абонента, чтобы убедить его продлить договор на SIM-карту, — отметили в МВД по РК.

Как с этим бороться? Ни в коем случае не вступать в диалог, обрывать звонок, немедленно обращаться за помощью к правоохранителям.