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Полиция предупреждает о новой мошеннической «схеме»: письмо из «налоговой»
Иллюстрация: МВД по РК

Полиция Крыма предупреждает о новой мошеннической «схеме»: письмо из «налоговой»

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:23 29.01.2024

Полиция Крыма обращает внимание: мошенники в Интернете совершают рассылку информации от имени Федеральной налоговой службы России.

Неизвестные от имени ФНС России рассылают электронные письма о выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика. После этого предлагают обратиться якобы к инспектору Службы для прохождения дополнительной проверки и предоставить сведения, касающиеся таких документов как: кассовые документы, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи, авансовые отчеты и товаросопроводительные документы, — рассказали в МВД по РК.

Для пущей убедительности мошенники запугивают налогоплательщика тем, что его счета будут заморожены до выяснения обстоятельств.

НО! ВАЖНО ЗНАТЬ:

ФНС России не рассылает подобные сообщения и не имеет отношения к этим письмам, поэтому рекомендует не открывать подозрительные письма и не переходить по ссылкам. Также ФНС России не совершает телефонные звонки с предложением оплатить налоги онлайн.

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Есть вопросы и сомнения? Для получения детальных разъяснений необходимо связаться с инспекцией своего района (региона), контакты которой можно найти по ссылке.

Полиция и ФНС России призывают налогоплательщиков быть внимательными и не вступать в личную переписку или телефонные разговоры с незнакомыми пользователями, а при столкновении с мошенниками — обращаться в правоохранительные органы.

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