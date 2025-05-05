Полиция Крыма призывают быть бдительными и предупреждают о наиболее распространенных схемах мошенничества

Мошенничество с использованием популярных сайтов и социальных сетей. Ситуации могут развиваться по нескольким направлениям:

— Мошенники размещают на сайте объявления о продаже по низким ценам каких-либо вещей, техники, транспортных средств, недвижимости и т.п., затем просят покупателя внести предоплату, а после перевода денежных средств номер лже-продавца перестает отвечать.

— Противоположная ситуация, когда гражданину, разместившему на популярных сайтах объявление о продаже своего имущества, поступает звонок от, якобы, потенциального покупателя. Мошенник предлагает перевести предоплату за товар и для этого запрашивает реквизиты банковских карт продавца, получая тем самым доступ к денежным средствам, находящимся на его счетах.

Взлом аккаунта в социальных сетях

Мошенники, пользуясь доверчивостью граждан, путем использования специального программного обеспечения, получают доступ к страницам пользователей социальных сетей. После чего злоумышленники от имени пользователя запускают рассылку сообщений всем контактам «взломанной страницы» с просьбой оказать материальную помощь в сложной жизненной ситуации или дать в долг.

Мошенник представляется родственником и сообщает о «проблемах»

Мошенник звонит на телефон (стационарный или мобильный), представляется родственником или знакомым и взволнованным голосом сообщает о том, что задержан сотрудниками правоохранительных органов (как правило, за совершение ДТП, незаконное хранение оружия или наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений). Сообщает, что есть возможность «решить вопрос». Деньги необходимо будет передать конкретному человеку, который приедет за ними, или перевести на счет (абонентский номер). Только спустя время жертва узнает, что с родным человеком все в порядке. К этому моменту деньги уже в руках преступников.

Хищение денежных средств с банковских карт:

На мобильный телефон жертвы звонит неизвестный, представляясь сотрудником банка, и сообщает о том, что банковская карта пользователя заблокирована (взломана, с нее осуществляется перевод денег на другой счет). При этом жертве необходимо сообщить данные по карте (срок действия карты, CVV-код и т.д.) для отмены операции. Далее с карты пользователя мошенники снимают денежные средства.

Или же на мобильный телефон приходит сообщение о взломе карты. Абоненту предлагается бесплатно позвонить на определенный номер для получения подробной информации. Когда владелец карты звонит по указанному в SMS телефону, ему сообщают, что на сервере, отвечающем за обслуживание карты, произошел сбой. Затем злоумышленники используют два варианта обмана: в первом случае они просят сообщить номер карты и пин-код для ее регистрации. Получив реквизиты пластиковой карты, они переводят денежные средства на номер своего телефона. Во втором случае потерпевший подключает услугу мобильный банк на абонентский номер злоумышленника, после чего последний перечисляет с карты потерпевшего все деньги на свои счета.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым