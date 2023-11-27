Полиция Крыма продолжает оказывать гражданам помощь в связи с неблагоприятными погодными условиями

В ночь с 26 на 27 ноября полуостров оказался под влиянием циклона: сильные дожди, местами переходящие в мокрый снег, на дорогах гололедица, штормовой, шквальный ветер. Из-за непогоды во многих населённых пунктах Крыма подтоплены придомовые территории и перекрыты участки трасс.

Инспекторы ДПС ОГИБДД в Керчи, Евпатории и Джанкое отслеживают дорожную ситуацию, информируют собственников дорог о необходимости обработки проезжей части дорог реагентами, оказывают помощь автомобилистам и пешеходам.

Сотрудники полиции г. Керчи помогают водителям, у которых возникли технические неполадки с их автотранспортными средствами в условиях непогоды. Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Джанкойский» осуществляют патрулирование города и обеспечивают безопасность на дорогах в месте падения деревьев на проезжую часть на территории города и района. Сотрудниками патрульно-постовой службы и Госавтоинспекции ОМВД России по г. Евпатории обеспечивается перекрытие движения в зонах подтопления и осуществляется пропускной режим для спецтранспорта, кроме того для устранения последствий непогоды были задействованы 25 сотрудников полиции из различных подразделений, которые помогали в эвакуации населения в пункты временного размещения. В ликвидации последствий шторма на территории города Евпатории задействованы мобильные группы, которые также проводят комплексные мероприятия по предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений на улицах города, — сообщили в МВД по РК.

По информации Госавтоинспекции Крыма, уже открыто движение на перекрытых ранее участках автодорог: «Евпатория – Саки» (51км+600м+64км+100м); «Феодосия — Судак — Алушта» (между 58км и 59км в районе с. Морское ГО Судак).

Полиция Крыма призывает водителей быть внимательными на дороге, контролировать скорость движения и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.