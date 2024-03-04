Полиция Крыма сообщает о новой схеме мошенничества… через трансляцию экрана смартфона

В полиции Крыма рассказали о новой уловке онлайн-мошенников. По сути, это «модернизированная» версия предложения «обновить приложение», но с «технической» выдумкой.

Мошенники создают в мессенджере аккаунт с именем, имитирующим логотип банка, с которого совершает первый звонок под видом сотрудника банка и спрашивает собеседника, обновлял ли он недавно свое мобильное приложение. Если ответ отрицательный, «сотрудник» просит подождать звонка от специалиста банка, который поможет обновить приложение. Второй «сотрудник» звонит по видеосвязи и объясняет это необходимостью идентификации клиента по биометрии. Затем он просит включить режим разделения экрана и войти в мобильное приложение банка. При этом аферисты уверяют, что это абсолютно безопасно, поскольку экран виден только роботу, а сам сотрудник его не увидит. На практике трансляция экрана позволяет злоумышленникам видеть номера карт, суммы счетов и коды из SMS-сообщений, отправленных банком, — сообщили в МВД по РК.

Разумеется, располагая этой и другой информацией, мошенники могут получить доступ к личному кабинету клиента из приложения на устройстве и украсть деньги или убедить его перевести их на «безопасный счет».

ВАЖНО помнить:

— сотрудники банка не связываются с клиентами через мессенджеры;

— «роботизированная система для диагностики счета» — это выдумка мошенников.

Будьте бдительны!