Полиция предупреждает: онлайн-мошенники успешно апробировали новую схему «банковского развода»

МВД по РК рассказывает о новой «схеме», с помощью которой онлайн-мошенники грабят доверчивых граждан.

Выглядит схема поэтапно так:

Жертве звонит мошенник и представляется сотрудником банка. Он просит установить новое банковское приложение, так как предыдущее устарело или лишилось поддержки.

Затем злоумышленник присылает ссылку по СМС, которая ведет на место, откуда можно скачать обновленную версию банковского клиента — на самом деле это приложение-вирус, которое крадет данные пользователей.

Как только жертва установила программу и дала все разрешения, программа крадет пароли, и реквизиты карт. Деньги моментально исчезают и попадают на счета обманщиков.

Чтобы не скачать фейковую программу помните: банки рассылают информацию о новых версиях приложения только через свои официальные каналы. Достоверную информацию об установке и обновлении приложения вашего банка ищите на его официальных ресурсах. Кем бы ни представлялись незнакомцы, которые выходят с вами на связь, не скачивайте программы под их диктовку, — подчеркнули в крымской полиции.