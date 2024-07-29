Полиция Республики Крым напоминает правила профилактики фальшивомонетничества

В последнее время на распространении фальшивомонетничества весьма сказалось развитие компьютерных технологий и доступность сложной полиграфической и оргтехники. Применение преступниками современных технических средств при изготовлении поддельных денежных билетов и бланков ценных бумаг, имеющих достаточно высокое сходство с подлинными, вызывает определенные затруднения в выявлении фальшивок.

Анализ раскрытых уголовных дел, связанных со сбытом фальшивых купюр, позволяет сделать вывод, что большинство преступлений быстро раскрывается благодаря правильным первоначальным действиям граждан, распознавшим фальшивку, запомнивших приметы и своевременно сообщивших о факте сбыта в районное отделение МВД.

Характерными местами сбыта являются рынки, коммерческие киоски, АЗС, предприятия малого бизнеса. В связи с возросшим качеством поддельных денег и отсутствием знаний признаков, позволяющих отличить подлинную купюру от поддельной фальшивки, выявляются такие банкноты, как правило, только при пересчете денежных знаков в банках.

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в неприятной ситуации, необходимо соблюдать следующие правила:

– не разменивайте купюры незнакомым лицам;

– при продаже автомобиля или недвижимости, лучше проверить получаемую наличность в банке;

– не покупайте валюту у «менял», даже если они предлагают обмен по более выгодному курсу;

– если вы обнаружили купюру сомнительного качества, не пытайтесь ее сбыть, это уже преступление, немедленно обратитесь в полицию;

– совершая покупки на рынке, будьте очень внимательны по отношению к деньгам;

– снимая деньги с банкомата, сохраняйте чеки;

– если вам пытаются сбыть поддельную купюру, и вы это заметили, постарайтесь запомнить приметы сбытчика и приметы людей, с которыми он общается, автотранспорт, на котором он приехал, и позвоните в полицию.

Основные отличительные признаки поддельных купюр:

– поддельная купюра склеена из двух листов бумаги, поэтому она более плотная на ощупь и имеет признаки расслаивания;

– выбитые компостером цифры 1000 на ощупь имеют шероховатости, как после прокалывания бумаги иглой;

– металлическая ныряющая защитная нить при просвете выглядит как пунктир и выполнена краской;

– при изменении угла наклона не появляются муаровые полосы, а на ощупь поле гладкое;

Если Вы стали жертвой злоумышленников или заметили факт сбыта фальшивых денег, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102. Работает круглосуточно.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым (инфографика коллег из УМВД России по Тульской области)