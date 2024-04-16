Полиция Севастополя приглашает детей к участию в конкурсе «Полицейский Дядя Стёпа»

Региональный этап Всероссийского конкурса проходит в преддверии Дня защиты детей при поддержке Общественного совета при УМВД России по г. Севастополю с целью повышения престижа службы в органах внутренних дел и формирования позитивного общественного мнения о деятельности полиции.

В этом году конкурс посвящён Году семьи. В творческих работах должны быть отражены традиционные семейные ценности и изображения полицейских семей, династий. Для выполнения тематических поделок, посвященных указанным датам, юные авторы могут использовать различные материалы: пластилин, гипс, глину, текстиль, картон.

Жюри будет определять победителей в трёх возрастных категориях: от 6 до 8 лет, от 9 до 11 лет и от 12 до 14 лет. Следует отметить, что по условиям конкурса, в случае победы коллективной работы, творческий коллектив награждается только одним подарком.

Для участия в первом этапе конкурса МВД России «Полицейский Дядя Стёпа-2024» творческие работы следует представлять в срок не позднее 13 мая 2024 года в отдел информации и общественных связей УМВД России по г. Севастополю по адресу: пл. Восставших, д. 6.

К заявке на участие в конкурсе необходимо приложить информацию об авторе творческой работы по следующей форме:

название работы;

ФИО автора с указанием даты рождения;

название учебного заведения участника и класс;

контактные телефоны родителей.

Дополнительную информацию об условиях участия в Конкурсе можно получить по телефону: 8 (8692) 73 80 44.

Работы победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Стёпа» будут направлены в МВД России для участия в финале конкурса детского творчества.

Приглашаем всех желающих принять участие в этом творческом состязании!

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю