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Полиция Севастополя: дистанционные мошенники похищают деньги под предлогом защиты банковского счёта

Полиция Севастополя: дистанционные мошенники похищают деньги под предлогом защиты банковского счёта

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:37 03.06.2024

В Севастополе продолжают регистрироваться случаи хищения сбережений граждан, совершаемые дистанционным способом под предлогом защиты денежных средств на банковских счетах.

Так, от противоправной деятельности телефонных аферистов пострадал 64-летний охранник одного из гостиничных комплексов. Мужчине позвонил мошенник, представился сотрудником портала государственных услуг и сообщил, что его денежные средства пытаются похитить злоумышленники. Позвонивший убедил жителя Севастополя перечислить все свои сбережения на продиктованные им «безопасные счета». Выполнив инструкции телефонного афериста, потерпевший лишился более 350 тысяч рублей, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Стоит отметить, что мужчина знали о существовании данной мошеннической схемы, но, поддавшись на уловку мошенника, лишился своих сбережений.

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Полиция Севастополя в очередной раз предупреждает: если вам позвонили и сообщили о каких-либо проблемах с банковским счётом, в том числе попытках списания денег, оформления кредита посторонними, это дистанционные мошенники! Независимо от того, кем представляются незнакомцы (правоохранителями, работниками банковских организаций, операторами мобильной связи, сотрудниками портала госуслуг) и какими неприятностями материального характера вам грозят, вы должны оставаться помнить, что любое выполнение инструкций по телефону неминуемо приведёт к хищению ваших денег.

При поступлении подобных звонков немедленно прекратите разговор и сообщите об инциденте в полицию по телефону 102!

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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