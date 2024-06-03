Полиция Севастополя: дистанционные мошенники похищают деньги под предлогом защиты банковского счёта

В Севастополе продолжают регистрироваться случаи хищения сбережений граждан, совершаемые дистанционным способом под предлогом защиты денежных средств на банковских счетах.
Так, от противоправной деятельности телефонных аферистов пострадал 64-летний охранник одного из гостиничных комплексов. Мужчине позвонил мошенник, представился сотрудником портала государственных услуг и сообщил, что его денежные средства пытаются похитить злоумышленники. Позвонивший убедил жителя Севастополя перечислить все свои сбережения на продиктованные им «безопасные счета». Выполнив инструкции телефонного афериста, потерпевший лишился более 350 тысяч рублей, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Стоит отметить, что мужчина знали о существовании данной мошеннической схемы, но, поддавшись на уловку мошенника, лишился своих сбережений.
Полиция Севастополя в очередной раз предупреждает: если вам позвонили и сообщили о каких-либо проблемах с банковским счётом, в том числе попытках списания денег, оформления кредита посторонними, это дистанционные мошенники! Независимо от того, кем представляются незнакомцы (правоохранителями, работниками банковских организаций, операторами мобильной связи, сотрудниками портала госуслуг) и какими неприятностями материального характера вам грозят, вы должны оставаться помнить, что любое выполнение инструкций по телефону неминуемо приведёт к хищению ваших денег.
При поступлении подобных звонков немедленно прекратите разговор и сообщите об инциденте в полицию по телефону 102!
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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С тегами: УМВД России в Севастополе