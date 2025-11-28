Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Полиция Севастополя: добровольная сдача оружия освобождает от уголовной ответственности
Новости Республики

Полиция Севастополя: добровольная сдача оружия освобождает от уголовной ответственности

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:03 28.11.2025

Хранение оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения влечет уголовную ответственность по ст. 222 УК РФ с санкцией в виде лишения свободы.

Согласно статье 22 Федерального закона «Об оружии», граждане обязаны немедленно сдавать в полицию любые найденные или переданные им образцы оружия, которые не зарегистрированы на их имя.

Для легализации такой ситуации необходимо обратиться в ближайший территориальный отдел полиции или по телефону «102». При сдаче оружия оформляется протокол с указанием основания «добровольная сдача», а с гражданина берется объяснение о происхождении оружия.

Узнайте больше:  В Севастополе полиция и волонтёры закрашивают рекламные надписи наркошопов

Важно знать: во всех случаях добровольной сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств гражданин освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях отсутствует иной состав преступления. При этом не признается добровольной сдачей изъятие предметов при задержании или в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Не рискуйте своим будущим — проявите сознательность!

источник: пресс-служба УМВД России по г.Севастополю

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.