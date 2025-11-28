Полиция Севастополя: добровольная сдача оружия освобождает от уголовной ответственности

Согласно статье 22 Федерального закона «Об оружии», граждане обязаны немедленно сдавать в полицию любые найденные или переданные им образцы оружия, которые не зарегистрированы на их имя.

Для легализации такой ситуации необходимо обратиться в ближайший территориальный отдел полиции или по телефону «102». При сдаче оружия оформляется протокол с указанием основания «добровольная сдача», а с гражданина берется объяснение о происхождении оружия.

Важно знать: во всех случаях добровольной сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств гражданин освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях отсутствует иной состав преступления. При этом не признается добровольной сдачей изъятие предметов при задержании или в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Не рискуйте своим будущим — проявите сознательность!

источник: пресс-служба УМВД России по г.Севастополю