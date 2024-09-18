Полиция Севастополя: фиктивная регистрация в жилом помещении подразумевает ответственность

Полиция Севастополя предупреждает, что фиктивная регистрация гражданина нашего государства в жилом помещении, а также фиктивная регистрация иностранца или лица без гражданства по месту жительства влечет уголовную ответственность по статье 322.2 УК РФ, санкция которой предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Указанное преступление может выражаться в предоставлении в органы регистрационного учета заведомо недостоверных сведений для регистрации, отсутствии намерения у собственника жилья предоставить его для проживания данному лицу. При этом, находясь под уголовным преследованием, многие обвиняемые ссылаются на незнание действующего законодательства, что не освобождает их от наказания.

Гражданам, по какой-либо причине совершившим фиктивную регистрацию, следует помнить, что сотрудники полиции оперативно выявляют «резиновые» квартиры и в кратчайшие сроки устанавливают личности правонарушителей.

Однако согласно примечанию к ст. 322.2 УК РФ, способствование раскрытию этого общественно опасного деяния является основанием для освобождения виновного от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Такое содействие может выражаться в помощи правоохранителям установить обстоятельства дела, предоставлении правдивой информации о соучастниках. Поэтому, чтобы в такой ситуации не понести уголовное наказание, необходимо незамедлительно обратиться в ближайший территориальный орган внутренних дел или по телефону 102.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю (по материалам юрисконсульта правовой группы ОМВД России по Ленинскому району Дмитрия Обелова)