Полиция Севастополя: идёт набор кандидатов на должности младшего и среднего начальствующего состава

Сотрудники органов внутренних дел обеспечиваются бесплатным медицинским обслуживанием, обмундированием, ежемесячным денежным содержанием от 40 000 рублей, льготами, социальными гарантиями и компенсациями, предусмотренными действующим законодательством.

Сотрудники подразделений полиции, проходящие службу на должностях младшего начальствующего состава в УМВД России по г. Севастополю обеспечиваются дополнительной ежемесячной выплатой в размере 40% от должностного оклада.

Все сотрудники, проходящие службу в УМВД России по г. Севастополю обеспечиваются дополнительной ежемесячной выплатой за особые условия службы в размере 65% от должностного оклада.

Сотрудники, проходящие службу в подразделениях УМВД России по г. Севастополю, и не имеющие собственного жилья на территории г. Севастополя, обеспечиваются ежемесячной денежной компенсацией за поднаем жилого помещения в зависимости от количества членов семьи, в соответствии с действующим законодательством.

Каждый гражданин Российской Федерации, вступающий в ряды сотрудников органов внутренних дел, посвящает свою жизнь исполнению долга беззаветного служения Отечеству и защиты благородных общественных идеалов: свободы, демократии, торжества законности и правопорядка.

С актуальными вакансиями можно также ознакомиться на официальном сайте УМВД России по г. Севастополю https://92.мвд.рф

Желающие посвятить себя службе в органах внутренних дел Российской Федерации могут обратиться по адресу: УМВД России по г. Севастополю, пл. Восставших, д. 6, каб. № 306, тел. (8692) 73-80-64 (8692) 73-80-61, (8692) 73-80-62, (8692) 73-80-63, +79994611153, +79994612767.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю