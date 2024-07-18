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Полиция Севастополя: идёт набор кандидатов на должности младшего и среднего начальствующего состава
фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе

Полиция Севастополя: идёт набор кандидатов на должности младшего и среднего начальствующего состава

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:25 18.07.2024

На службу принимаются граждане Российской Федерации, в возрасте от 18-ти до 45 лет, имеющие образование не ниже среднего общего и не имеющие судимости, а также способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел.

Сотрудники органов внутренних дел обеспечиваются бесплатным медицинским обслуживанием, обмундированием, ежемесячным денежным содержанием от 40 000 рублей, льготами, социальными гарантиями и компенсациями, предусмотренными действующим законодательством.

Сотрудники подразделений полиции, проходящие службу на должностях младшего начальствующего состава в УМВД России по г. Севастополю обеспечиваются дополнительной ежемесячной выплатой в размере 40% от должностного оклада.

Все сотрудники, проходящие службу в УМВД России по г. Севастополю обеспечиваются дополнительной ежемесячной выплатой за особые условия службы в размере 65% от должностного оклада.

Сотрудники, проходящие службу в подразделениях УМВД России по г. Севастополю, и не имеющие собственного жилья на территории г. Севастополя, обеспечиваются ежемесячной денежной компенсацией за поднаем жилого помещения в зависимости от количества членов семьи, в соответствии с действующим законодательством.

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Каждый гражданин Российской Федерации, вступающий в ряды сотрудников органов внутренних дел, посвящает свою жизнь исполнению долга беззаветного служения Отечеству и защиты благородных общественных идеалов: свободы, демократии, торжества законности и правопорядка.

С актуальными вакансиями можно также ознакомиться на официальном сайте УМВД России по г. Севастополю https://92.мвд.рф

Желающие посвятить себя службе в органах внутренних дел Российской Федерации могут обратиться по адресу: УМВД России по г. Севастополю, пл. Восставших, д. 6, каб. № 306, тел. (8692) 73-80-64 (8692) 73-80-61, (8692) 73-80-62, (8692) 73-80-63, +79994611153, +79994612767.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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