Полиция Севастополя: иностранцам для легализации пребывания в РФ в упрощенном порядке осталось 43 дня

Срок действия временных мер, введенных Указом Президента РФ от 30 декабря 2024 года № 1126, истекает 30 апреля.
Эти меры позволяют урегулировать правовое положение в упрощенном порядке. Чтобы избежать административной ответственности и других правовых последствий, необходимо до указанной даты включительно обратиться в Управление по вопросам миграции УМВД России по г. Севастополю по адресу: ул. Паршина, 29.
УМВД России по г. Севастополю призывает иностранных граждан и лиц без гражданства своевременно оформлять документы и соблюдать установленные правила. Это не только защитит вас от правовых последствий, но и сделает ваше пребывание в России спокойным и безопасным.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: УМВД России в Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: УМВД России в Севастополя