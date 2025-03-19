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Полиция Севастополя: иностранцам для легализации своего пребывания на территории РФ в упрощенном порядке осталос

Полиция Севастополя: иностранцам для легализации пребывания в РФ в упрощенном порядке осталось 43 дня

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 13:25 19.03.2025

Срок действия временных мер, введенных Указом Президента РФ от 30 декабря 2024 года № 1126, истекает 30 апреля.

Эти меры позволяют урегулировать правовое положение в упрощенном порядке. Чтобы избежать административной ответственности и других правовых последствий, необходимо до указанной даты включительно обратиться в Управление по вопросам миграции УМВД России по г. Севастополю по адресу: ул. Паршина, 29.

УМВД России по г. Севастополю призывает иностранных граждан и лиц без гражданства своевременно оформлять документы и соблюдать установленные правила. Это не только защитит вас от правовых последствий, но и сделает ваше пребывание в России спокойным и безопасным.

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источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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