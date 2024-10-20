Полиция Севастополя напоминает владельцам велосипедов о мерах безопасности для сохранности личного имущества

Для предупреждения подобных преступлений, полиция Севастополя напоминает гражданам о соблюдении мер предосторожности.

Чтобы преступники не похитили ваш двухколесный транспорт, не оставляйте его без присмотра на улице или на лестничной площадке, даже если дверь подъезда закрывается на замок, и вы отлучаетесь на очень непродолжительное время.

Если все же возникает необходимость отлучиться, транспортное средство следует пристегнуть специальным тросом с надежным замком. Пристегивать велосипед рекомендуется за колесо и раму, а если позволяет трос — за оба колеса и раму. В дополнение к тросу можно установить велосипедную сигнализацию. Оставляя средство индивидуальной мобильности около банка или супермаркета, по возможности расположите его в поле зрения установленных камер видеонаблюдения.

Чтобы злоумышленник не завладел вашим двухколесным транспортом путем обмана и злоупотребления доверием, не передавайте его малознакомым гражданам под предлогом «покататься».

После покупки велосипеда или самоката следует сохранить документы на него. В случае кражи они могут послужить доказательством по уголовному делу. Также рекомендуется записать номер его рамы.

Если вы обнаружили пропажу двухколесного транспортного средства, то необходимо незамедлительно заявить об этом в полицию по телефону 102, описать приметы похищенного имущества и сообщить номер его рамы (если он известен). Помните, что в таких ситуациях для задержания преступника по «горячим следам» дорога каждая минута. До прибытия полицейских рекомендуется принять меры к поиску возможных очевидцев преступления, попросить их описать злоумышленников и ожидать приезда правоохранителей для последующей дачи свидетельских показаний.

При этом за тайное хищение чужого имущества (кражу) предусмотрено уголовное наказание по статье 158 УК РФ, и ответственность за указанное противоправное деяние наступает уже с 14-летнего возраста.

Также отметим, что одним из условий, способствующих совершению имущественных преступлений, является скупка краденого недобросовестными гражданами. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем влечет уголовное преследование согласно статьи 175 данного Кодекса. Если к вам обратятся подозрительные лица с предложением приобрести у них по заниженной цене какую-либо вещь, то следует отказаться от такой покупки и проинформировать полицию по телефону 102.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю (по материалам юрисконсульта правовой группы ОМВД России по Ленинскому району Дмитрия Обелова)