Полиция Севастополя обращает внимание граждан — владельцев заграничных паспортов!

Гражданам, установившим расхождения в документах, необходимо обратиться в отделение организации оформления заграничных паспортов ОРГ РФ УВМ УМВД России по г. Севастополю по адресу: г. Севастополь, ул. Паршина, 29, для замены полученных паспортов по причине наличия в них ошибок.
Пересекать Государственную границу Российской Федерации с паспортом, в котором допущена ошибка в написании исходных данных, категорически запрещено. Сотрудниками ПУ ФСБ России выезд и въезд в Российскую Федерацию указанным лицам будет ограничен.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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