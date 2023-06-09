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Полиция Севастополя опровергает недостоверную информацию, опубликованную в Интернете

Полиция Севастополя опровергает недостоверную информацию, опубликованную в Интернете

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:57 09.06.2023

В одном из крупных Телеграм-каналов, а в последующем на Интернет-сайтах нескольких СМИ, распространилась информация о том, что в Севастополе разыскивают координатора украинских ударов по Черноморскому флоту РФ, а на его балконе обнаружили замаскированные камеры, направленные на военные корабли.

УМВД России по городу Севастополю сообщает, что данная информация не соответствует действительности – указанные представителями средств массовой информации и блогосферы якобы замаскированные камеры на самом деле являются элементами освещения.

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Полиция Севастополя призывает представителей СМИ и администраторов сообществ в социальных сетях тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения, за официальными комментариями обращаться в пресс-службу ведомства, а также не допускать публикации информации, не соответствующей действительности и вводящей граждан в заблуждение.

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