Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Полиция Севастополя: под видом операторов мобильной связи и сотрудников госуслуг действуют дистанционные мошенники!
актуально в республике
Полиция Севастополя: под видом операторов мобильной связи и сотрудников госуслуг действуют дистанционные мошенники!
Иллюстрация: ВК

Полиция Севастополя: под видом операторов мобильной связи и сотрудников госуслуг действуют дистанционные мошенники!

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:17 10.07.2024

В Севастополе продолжают регистрироваться случаи хищения денежных средств под предлогом продления договора мобильной связи и защиты банковского счёта.

Мошенническая схема достаточно проста: днём на мобильный телефон потерпевшему поступает звонок, как правило, с использованием мессенджера. Неизвестный представляется оператором мобильной связи, сообщает, что у абонента заканчивается договор на использование услуг и предлагает продлить его с помощью госуслуг. Для этого позвонивший просит назвать пароль, поступивший в СМС, якобы для подтверждения пролонгации договора. Продиктовав четырёхзначный код, жертва предоставляет преступникам доступ к своему личному кабинету на электронном портале. После этого потерпевшему поступает звонок от сообщника аферистов, который представляется сотрудником госуслуг и сообщает, что мошенники пытаются похитить деньги, находящиеся на его банковском счету, поэтому их необходимо срочно перечислить на «безопасные» или «резервные» счета, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Именно по такой схеме 60-летняя местная пенсионерка лишилась 126 тысяч рублей, когда выполнила инструкции злоумышленников.

Узнайте больше:  В поселке Аромат (Бельбекская долина) состоялись концерты Фестиваля «Природа Искусства»

Полиция Севастополя предупреждает: если вам поступают звонки с предложением продлить договор сотовой связи, требованием сообщить коды, полученные в СМС, перечислить деньги на какие-либо счета, это дистанционные мошенники! Злоумышленники используют логотипы государственных и банковских учреждений, владеют в некоторой мере профессиональной терминологией и обязательно пугают крупными неприятностями.

Ни в коем случае не выполняйте инструкции, поступающие вам по телефону, а при поступлении подобных звонков – немедленно прекратите разговор и сообщите о попытке мошенничества в полицию по телефону 102! Уважаемые граждане, будьте бдительны и благоразумны!

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: УМВД России в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
УМВД России в Севастополе
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.