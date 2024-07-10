Полиция Севастополя: под видом операторов мобильной связи и сотрудников госуслуг действуют дистанционные мошенники!

В Севастополе продолжают регистрироваться случаи хищения денежных средств под предлогом продления договора мобильной связи и защиты банковского счёта.
Мошенническая схема достаточно проста: днём на мобильный телефон потерпевшему поступает звонок, как правило, с использованием мессенджера. Неизвестный представляется оператором мобильной связи, сообщает, что у абонента заканчивается договор на использование услуг и предлагает продлить его с помощью госуслуг. Для этого позвонивший просит назвать пароль, поступивший в СМС, якобы для подтверждения пролонгации договора. Продиктовав четырёхзначный код, жертва предоставляет преступникам доступ к своему личному кабинету на электронном портале. После этого потерпевшему поступает звонок от сообщника аферистов, который представляется сотрудником госуслуг и сообщает, что мошенники пытаются похитить деньги, находящиеся на его банковском счету, поэтому их необходимо срочно перечислить на «безопасные» или «резервные» счета, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Именно по такой схеме 60-летняя местная пенсионерка лишилась 126 тысяч рублей, когда выполнила инструкции злоумышленников.
Полиция Севастополя предупреждает: если вам поступают звонки с предложением продлить договор сотовой связи, требованием сообщить коды, полученные в СМС, перечислить деньги на какие-либо счета, это дистанционные мошенники! Злоумышленники используют логотипы государственных и банковских учреждений, владеют в некоторой мере профессиональной терминологией и обязательно пугают крупными неприятностями.
Ни в коем случае не выполняйте инструкции, поступающие вам по телефону, а при поступлении подобных звонков – немедленно прекратите разговор и сообщите о попытке мошенничества в полицию по телефону 102! Уважаемые граждане, будьте бдительны и благоразумны!
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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С тегами: УМВД России в Севастополе