Полиция Севастополя показала, как проходит обычный рейд по выявлению незаконных мигрантов

Полиция Севастополя продолжают выявлять нарушения в сфере миграционного законодательства в ходе рейдовых мероприятий. На этой неделе проведена проверка двух мест компактного проживания мигрантов, занимающихся трудовой деятельностью на городских строительных объектах.

В профилактическом рейде, который проходил на территории Балаклавского района, приняли участие сотрудники Центра по противодействию экстремизму, Управления уголовного розыска, Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков, Управления по вопросам миграции, Центра кинологической службы УМВД России по г. Севастополю, ОМВД России по Балаклавскому району во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Черноморскому флоту при силовой поддержке ОМОН «Беркут-С» Росгвардии, — рассказали в региональном УМВД.

Во время проверки установлено, что в жилых помещениях двух хостелов проживает более 150 человек, преимущественно граждане республик Средней Азии, прибывшие в Российскую Федерацию с целью трудоустройства.

Сотрудники полиции проверили у строителей документы, дающие право пребывания на территории Российской Федерации и на осуществление трудовой деятельности, а также сверили по информационным учётным базам МВД России. Кроме того, полицейские кинологи с применением служебной собаки обследовали все помещения гостиниц на наличие предметов, запрещённых к гражданскому обороту в России.

В ходе проведённого мероприятия полицейские выявили шестерых иностранцев, которые нарушили режим пребывания в Российской Федерации. Они привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.