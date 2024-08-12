Полиция Севастополя: правила поведения при возникновении террористической угрозы в общественном транспорте

Передвигаясь на пассажирском транспортном средстве рекомендуется обращать внимание на обстановку вокруг себя. Если вы обнаружили забытые вещи, то необходимо немедленно сообщить об этом водителю или кондуктору. Ни в коем случае не дотрагивайтесь до находки, тем более не пытайтесь ее открыть или передвинуть. Предостерегайте окружающих от каких-либо действий с подозрительным предметом. Помните, что взрывное устройство может детонировать даже от воздействия мобильного телефона.

Отметим, что не исключены случаи захвата террористами заложников. В такой ситуации следует не привлекать к себе внимания преступников, и не оказывать им сопротивления. Постарайтесь держаться подальше от окон, чтобы не мешать сотрудникам правоохранительных органов нейтрализовать злоумышленников. Во время штурма не пытайтесь подобрать брошенное оружие, чтобы правоохранители не приняли вас за террориста.

Обратим внимание, что возможно вовлечение граждан в совершение поджогов или взрывов за денежное вознаграждение, а также под воздействием шантажа или угроз. Представители террористических организаций (зачастую путем переписки через мессенджеры) могут предложить вам совершить теракт за крупную сумму денег либо действовать путем обмана, выдавая себя за сотрудников спецслужб или иных государственных учреждений. Такая преступная схема заключается в убеждении гражданина¸ что на каком-либо объекте находятся преступники, и нужно оказать содействие в их задержании, совершив его поджог. При поступлении подобных предложений необходимо помнить, что «легкие» деньги влекут тяжелые последствия, а настоящие должностные лица силовых структур никогда не призывают граждан поджигать либо подрывать транспортные средства или здания.

Совершение террористического акта преследуется по статье 205 УК РФ, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение. При этом законодательством предусмотрено, что лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовало предотвращению теракта и если в действиях этого гражданина не содержится иного состава преступления.

В случае подстрекательства вас или ваших близких к совершению противоправного деяния, необходимо незамедлительно обратиться в полицию по телефону 102, где сообщения граждан принимаются круглосуточно.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю (по материалам юрисконсульта правовой группы ОМВД России по Ленинскому району Дмитрия Обелова)