Полиция Севастополя: предложения «легкого» заработка — классическая уловка аферистов

Дистанционные мошенники постоянно совершенствуют свои схемы обмана и навыки распознания человеческих уязвимых мест. Одна из распространенных уловок – предложение пассивного дохода.
Зарабатывайте миллионы, не выходя из дома! — гласит объявление на просторах сети Интернет, однако за ним зачастую скрываются злоумышленники.
Недавно в Севастополе зарегистрировано четыре случая обогащения неизвестных по этой схеме. В общей сложности жители города «инвестировали» более 1,2 млн рублей. Каждый из них, как под копирку, нашел предложение вложить свои деньги в криптовалюту в популярном мессенджере, и сразу в голове мысли: «Это сколько же можно заработать!». Однако, нужно быть аккуратными в своих желаниях, ведь они не всегда имеют связь с реальностью.
А реальность оказалась нерадостной – двое женщин и двое мужчин стали жертвами классической схемы дистанционных мошенников.
Уважаемые севастопольцы! Никогда не доверяйте онлайн-предложениям «легкого» заработка. За такими объявлениями скрываются мошенники, которые хотят украсть ваши сбережения. Помните, бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
