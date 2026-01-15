Полиция Севастополя: предложения «легкого» заработка — классическая уловка аферистов

Недавно в Севастополе зарегистрировано четыре случая обогащения неизвестных по этой схеме. В общей сложности жители города «инвестировали» более 1,2 млн рублей. Каждый из них, как под копирку, нашел предложение вложить свои деньги в криптовалюту в популярном мессенджере, и сразу в голове мысли: «Это сколько же можно заработать!». Однако, нужно быть аккуратными в своих желаниях, ведь они не всегда имеют связь с реальностью.

А реальность оказалась нерадостной – двое женщин и двое мужчин стали жертвами классической схемы дистанционных мошенников.

Уважаемые севастопольцы! Никогда не доверяйте онлайн-предложениям «легкого» заработка. За такими объявлениями скрываются мошенники, которые хотят украсть ваши сбережения. Помните, бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю