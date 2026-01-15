Прямо сейчас:
Полиция Севастополя: предложения «легкого» заработка — классическая уловка аферистов

12:37 15.01.2026

Дистанционные мошенники постоянно совершенствуют свои схемы обмана и навыки распознания человеческих уязвимых мест. Одна из распространенных уловок – предложение пассивного дохода.

Зарабатывайте миллионы, не выходя из дома! — гласит объявление на просторах сети Интернет, однако за ним зачастую скрываются злоумышленники.

Недавно в Севастополе зарегистрировано четыре случая обогащения неизвестных по этой схеме. В общей сложности жители города «инвестировали» более 1,2 млн рублей. Каждый из них, как под копирку, нашел предложение вложить свои деньги в криптовалюту в популярном мессенджере, и сразу в голове мысли: «Это сколько же можно заработать!». Однако, нужно быть аккуратными в своих желаниях, ведь они не всегда имеют связь с реальностью.

А реальность оказалась нерадостной – двое женщин и двое мужчин стали жертвами классической схемы дистанционных мошенников.

Уважаемые севастопольцы! Никогда не доверяйте онлайн-предложениям «легкого» заработка. За такими объявлениями скрываются мошенники, которые хотят украсть ваши сбережения. Помните, бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

