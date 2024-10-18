Полиция Севастополя предупреждает граждан о новой схеме хищения денежных средств дистанционными аферистами

При обнаружении пропажи сотового телефона, необходимо незамедлительно заблокировать сим-карту. Блокировку можно осуществить, позвонив в службу поддержки мобильного оператора, телефонный номер которого, как правило, указывается на его веб-сайте, или путем обращения в обслуживающий салон сотовой связи.

Чтобы максимально защитить смартфон от взлома, установите на него сложный пароль. Также рекомендуем установить сервис для удаленной блокировки гаджета на случай его хищения. Отметим, что использование функции поиска смартфона по геопозиции может помочь отыскать украденное устройство и привлечь преступника к уголовной ответственности.

Если вы пострадали от преступления, то следует немедленно обратиться в ближайший территориальный орган внутренних дел или по телефону 102.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю (по материалам юрисконсульта правовой группы ОМВД России по Ленинскому району Дмитрия Обелова)