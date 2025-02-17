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Полиция Севастополя предупреждает: мошенники представляются сотрудниками Госуслуг и похищают деньги

Полиция Севастополя предупреждает: мошенники представляются сотрудниками Госуслуг и похищают деньги

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:49 17.02.2025

Полиция Севастополя предупреждает: дистанционные аферисты звонят в мессенджерах (WhatsApp (принадлежит компании Metа, которая признана в России экстремистской организацией, и деятельность которой запрещена в РФ), Telegram, Viber и другие), представляются работниками различных государственных учреждений, в том числе портала Госуслуг, и запрашивают личные данные.

Как это работает?

Неизвестные сообщают, что с вашего банковского счета пытаются похитить деньги либо взламывают аккаунт на портале Госуслуг. Они якобы успокаивают вас и предлагают помощь, дают подробную инструкцию. В ходе общения злоумышленники спрашивают паспортные данные, личную информацию, а также просят назвать код, который пришел в СМС-сообщении, с помощью которого получат доступ к вашему аккаунту. Иногда помимо личной информации они предлагают перечислить деньги на «безопасный» счет, чтобы их не похитили.

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Важно знать:

Сотрудники государственных учреждений не спрашивают личные данные в телефонном разговоре и не требуют перечислить ваши сбережения на резервный/безопасный счет.

Коды, которые приходят в СМС-сообщениях с пометкой «НИКОМУ НЕ СООБЩАЙТЕ КОД», не спрашивают сотрудники портала Госуслуг. НИКОМУ нельзя его передавать.

При поступлении подобного звонка немедленно прекратите разговор.

Помните: ваша бдительность — лучшая защита от обмана. Не верьте сомнительным звонкам и сообщениям, даже если они кажутся убедительными. Делитесь этой информацией с близкими, особенно с пожилыми людьми, которые чаще всего становятся жертвами таких схем.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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