Полиция Севастополя предупреждает: мошенники представляются сотрудниками Госуслуг и похищают деньги

Как это работает?

Неизвестные сообщают, что с вашего банковского счета пытаются похитить деньги либо взламывают аккаунт на портале Госуслуг. Они якобы успокаивают вас и предлагают помощь, дают подробную инструкцию. В ходе общения злоумышленники спрашивают паспортные данные, личную информацию, а также просят назвать код, который пришел в СМС-сообщении, с помощью которого получат доступ к вашему аккаунту. Иногда помимо личной информации они предлагают перечислить деньги на «безопасный» счет, чтобы их не похитили.

Важно знать:

Сотрудники государственных учреждений не спрашивают личные данные в телефонном разговоре и не требуют перечислить ваши сбережения на резервный/безопасный счет.

Коды, которые приходят в СМС-сообщениях с пометкой «НИКОМУ НЕ СООБЩАЙТЕ КОД», не спрашивают сотрудники портала Госуслуг. НИКОМУ нельзя его передавать.

При поступлении подобного звонка немедленно прекратите разговор.

Помните: ваша бдительность — лучшая защита от обмана. Не верьте сомнительным звонкам и сообщениям, даже если они кажутся убедительными. Делитесь этой информацией с близкими, особенно с пожилыми людьми, которые чаще всего становятся жертвами таких схем.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю