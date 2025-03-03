Полиция Севастополя предупреждает: мошенники придумали новую схему «развода на деньги». Под ударом — клиенты автосервисов

В чем заключается обман?

Мошенники наблюдают за тем, как владелец передает машину в сервис и уезжает. После этого на СТО поступает звонок. Мошенник представляется владельцем машины, называет её модель и номер, а также просит уточнить, какой телефон он оставил для связи. Мастер диктует ему номер, а преступник говорит, что оставил «старый» или нерабочий, и связываться с ним нужно иначе.

Далее по полученному телефону мошенник звонит настоящему клиенту и, притворяясь уже сотрудником сервиса, начинает рассказывать, что в автомобиле серьёзная поломка, требуется дорогостоящий ремонт, а деньги необходимо перевести прямо сейчас на карту якобы сотрудника компании. Заставить автомобилиста сделать перевод мошенники могут по-разному — например, чтобы «забронировать» дефицитную деталь или рассказывая про возможность выкупить запчасти дешевле. Клиент, уверенный в том, что общается с сервисом, соглашается и переводит требуемую сумму по указанным мошенником реквизитам. Обман всплывает только когда потерпевший приходит забирать готовую машину.

За минувшие сутки в полицию обратились двое местных жителей – 45-летний мужчина и 35-летняя женщина, которые пострадали от данной схемы мошенников и лишились более 100 тысяч рублей.

При чем в последнем случае мошенник проявил смекалку и смог подстроить свой обман под непредвиденные обстоятельства. Так, позвонив в автосервис он понял, что владелица машины находится в этот момент рядом с мастером и, представившись её супругом, попросил передать ей трубку. В разговоре с женщиной аферист представился уже директором компании и, проявив клиентоориентированность, попросил у неё номер телефона, чтобы в дальнейшем получить отзыв о работе его сотрудников. Клиентка конечно же сообщила, не заподозрив ничего странного. А далее ситуация развивалась по обычному сценарию. О якобы дополнительных расходах по ремонту потерпевшая узнала именно от лже-директора и перевела ему свои деньги.

Полиция Севастополя призывает работников автосервисов распространить данную информацию среди своих коллег и быть более бдительными в беседах с клиентами. Не сообщайте никому номера клиентских телефонов! И не называйте причины обращений!

Гражданам также необходимо быть внимательными и помнить, что никто не должен просить автовладельца перевести деньги на карту — все вопросы нужно решать на месте, в сервисном центре. Запишите в телефонную книгу контактный номер мастера и попросите его заранее предупредить, если он будет звонить вам с другого.

Только так вы сможете себя обезопасить!

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю