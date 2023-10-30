Полиция Севастополя предупреждает: регистрируются случаи мошенничества под предлогом заработка на инвестплатформах

Уважаемые граждане! Будьте рассудительны и бдительны, не верьте незнакомцам, предлагающим быстрое и гарантированное обогащение, требующее вложения крупных сумм денежных средств. Если вам поступает звонок от неизвестного лица, которое представляется биржевым брокером и предлагает безопасно заработать на инвестиционной платформе и без особых усилий извлечь доход, немедленно завершите разговор – это мошенник. Проверить, является ли позвонивший настоящим брокером и имеет ли он соответствующую лицензию, можно на официальном сайте Центрального банка России.

Если же вы пострадали от мошенничества или иного преступления, немедленно обращайтесь в ближайшее территориальное подразделение УМВД России по городу Севастополю или сообщайте об этом по телефону 102.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю