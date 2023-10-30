Полиция Севастополя предупреждает: регистрируются случаи мошенничества под предлогом заработка на инвестплатформах

В полиции Севастополя рассказывают: в сети «Интернет» 77-летний мужчина обнаружил брокерский сайт, на котором ему предложили выгодно инвестировать свои сбережения.
Оценив заманчивое предложение, пенсионер оставил в форме заявки свои данные, а через некоторое время ему позвонил незнакомец, представился брокером и убедил его перечислять денежные средства на указанные им счета. В течении почти двух месяцев мужчина выполнял инструкции мошенника и за это время перечислил ему 706 тысяч рублей. Когда лже-брокер перестал выходить на связь, пострадавший осознал, что стал жертвой мошенника и обратилась с заявлением в полицию. В настоящее время оперативники проводят все необходимые мероприятия, направленные на розыск преступника, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Уважаемые граждане! Будьте рассудительны и бдительны, не верьте незнакомцам, предлагающим быстрое и гарантированное обогащение, требующее вложения крупных сумм денежных средств. Если вам поступает звонок от неизвестного лица, которое представляется биржевым брокером и предлагает безопасно заработать на инвестиционной платформе и без особых усилий извлечь доход, немедленно завершите разговор – это мошенник. Проверить, является ли позвонивший настоящим брокером и имеет ли он соответствующую лицензию, можно на официальном сайте Центрального банка России.
Если же вы пострадали от мошенничества или иного преступления, немедленно обращайтесь в ближайшее территориальное подразделение УМВД России по городу Севастополю или сообщайте об этом по телефону 102.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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