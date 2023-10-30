Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Полиция Севастополя предупреждает: регистрируются случаи мошенничества под предлогом заработка на инвестплатформах
актуально в республике
Полиция Севастополя предупреждает: регистрируются случаи мошенничества под предлогом заработка на инвестплатформах

Полиция Севастополя предупреждает: регистрируются случаи мошенничества под предлогом заработка на инвестплатформах

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:38 30.10.2023

В полиции Севастополя рассказывают: в сети «Интернет» 77-летний мужчина обнаружил брокерский сайт, на котором ему предложили выгодно инвестировать свои сбережения.

Оценив заманчивое предложение, пенсионер оставил в форме заявки свои данные, а через некоторое время ему позвонил незнакомец, представился брокером и убедил его перечислять денежные средства на указанные им счета. В течении почти двух месяцев мужчина выполнял инструкции мошенника и за это время перечислил ему 706 тысяч рублей. Когда лже-брокер перестал выходить на связь, пострадавший осознал, что стал жертвой мошенника и обратилась с заявлением в полицию. В настоящее время оперативники проводят все необходимые мероприятия, направленные на розыск преступника, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Уважаемые граждане! Будьте рассудительны и бдительны, не верьте незнакомцам, предлагающим быстрое и гарантированное обогащение, требующее вложения крупных сумм денежных средств. Если вам поступает звонок от неизвестного лица, которое представляется биржевым брокером и предлагает безопасно заработать на инвестиционной платформе и без особых усилий извлечь доход, немедленно завершите разговор – это мошенник. Проверить, является ли позвонивший настоящим брокером и имеет ли он соответствующую лицензию, можно на официальном сайте Центрального банка России.

Узнайте больше:  В Севастополе открыта регистрация на конкурс добровольческих молодёжных проектов

Если же вы пострадали от мошенничества или иного преступления, немедленно обращайтесь в ближайшее территориальное подразделение УМВД России по городу Севастополю или сообщайте об этом по телефону 102.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: УМВД России в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
УМВД России в Севастополе
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.