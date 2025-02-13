Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Полиция Севастополя предупреждают: мошенники похищают деньги под предлогом получения государственных услуг
Новости Республики
За минувшие выходные доверчивые севастопольцы отдали мошенникам почти три миллиона рублей
Иллюстрация: pxhere.com

Полиция Севастополя предупреждают: мошенники похищают деньги под предлогом получения государственных услуг

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:42 13.02.2025

Воспользовавшись услугами незнакомцев для получения государственных услуг, можно не только лишиться своих сбережений, но и стать соучастником противоправной деятельности.

В полицию обратился 25-летний местный житель, который сообщил о том, что стал жертвой дистанционных мошенников. Он рассказал, что обнаружил на одной из интернет-площадок частное объявление об оказании содействия при постановке транспортных средств на регистрационный учёт.

Ошибочно посчитав, что таким образом сможет сэкономить время и осуществить постановку на регистрационный учёт без личного участия, мужчина связался с автором объявления и перечислил ему 19 тысяч рублей за предстоящие услуги. Позже он понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию с заявлением.

Узнайте больше:  В Керчи в "заброшке" погибли мужчина и женщина

Уважаемые владельцы транспортных средств! Для постановки на регистрационный учёт своих транспортных средств вы можете обратиться в МОЭРТНиРАС Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю по адресу улица Паршина, 29 или подать заявление дистанционно с помощью портала Госуслуги. С полным перечнем необходимых документов для подачи заявления можете ознакомиться по ссылке —  https://92.мвд.рф/citizens/госуслуги-22/гибдд/регистрация-тс/документы.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: УМВД России в Севастополе

УМВД России в Севастополе

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x