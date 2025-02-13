Полиция Севастополя предупреждают: мошенники похищают деньги под предлогом получения государственных услуг

Воспользовавшись услугами незнакомцев для получения государственных услуг, можно не только лишиться своих сбережений, но и стать соучастником противоправной деятельности.
В полицию обратился 25-летний местный житель, который сообщил о том, что стал жертвой дистанционных мошенников. Он рассказал, что обнаружил на одной из интернет-площадок частное объявление об оказании содействия при постановке транспортных средств на регистрационный учёт.
Ошибочно посчитав, что таким образом сможет сэкономить время и осуществить постановку на регистрационный учёт без личного участия, мужчина связался с автором объявления и перечислил ему 19 тысяч рублей за предстоящие услуги. Позже он понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию с заявлением.
Уважаемые владельцы транспортных средств! Для постановки на регистрационный учёт своих транспортных средств вы можете обратиться в МОЭРТНиРАС Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю по адресу улица Паршина, 29 или подать заявление дистанционно с помощью портала Госуслуги. С полным перечнем необходимых документов для подачи заявления можете ознакомиться по ссылке — https://92.мвд.рф/citizens/госуслуги-22/гибдд/регистрация-тс/документы.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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