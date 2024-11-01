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Полиция Севастополя приглашает горожан проголосовать в федеральном этапе конкурса «Народный участковый –2024»
фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе

Полиция Севастополя приглашает горожан проголосовать в федеральном этапе конкурса «Народный участковый –2024»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:51 01.11.2024

Каждый житель Севастополя может поддержать «народного» участкового Дениса Жидкова во Всероссийском конкурсе.

В этом году победителем городского этапа проекта «Народный участковый –2024» стал старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Нахимовскому району города Севастополя Денис Жидков. По результатам онлайн-голосования старший лейтенант полиции получил наибольшее количество голосов жителей Севастополя и право представлять Севастополь в финальном этапе Всероссийского конкурса.

Победителю второго регионального этапа конкурса – 35 лет и он с самого детства мечтал стать полицейским. В органах внутренних дел служит с 2019 года, из них в службе участковых уполномоченных – четыре года.

Старший лейтенант полиции Денис Жидков своим главным профессиональным достижением считает то, что за 4 года на посту участкового он смог добиться взаимопонимания и уважения от граждан. Они не боятся прийти к нему за помощью, а наоборот знают, что их участковый сделает все возможное, чтобы решить их проблему. Полицейскую форму Денис мечтал надеть с момента, когда еще ребенком смотрел детективы по телевизору.

Просто смотрел, что происходит в мире, и понимал, что очень хочется вносить свою лепту, помочь всем, кому смогу, а значит стать настоящим полицейским, — поделился «народный» участковый.

Поддержать  Дениса Жидкова жители Севастополя могут на портале информационного партнера конкурса – издательского дома «Комсомольская правда» до 10 ноября.

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Награждение и вручение главного приза Всероссийского конкурса «Народный участковый — 2024» состоится в МВД России в канун профессионального праздника – Дня участкового уполномоченного полиции, который отмечается 17 ноября.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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