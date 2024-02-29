Полиция Севастополя разъясняет об ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил РФ

Сотрудники полиции продолжают выявлять и документировать правонарушения, связанные с публичной дискредитацией Вооруженных Сил РФ, задействованных в специальной военной операции на Украине.

Побудить к совершению данного противоправного деяния может антиобщественная направленность личности правонарушителя, желание противопоставить себя окружающим, состояние опьянения и другие факторы воздействия. Однако при любом мотиве содеянного, виновного в неправомерных действиях лица ждёт предусмотренная действующим законодательством ответственность, — отметили в УМВД по г. Севастополю.

Так, за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов нашего государства и его граждан, поддержания международного мира и безопасности наступает административное наказание по ст. 20.3.3 КоАП РФ.

Ответственность по данной статье также предусмотрена для нарушителей, публично дискредитирующих исполнение государственными органами РФ своих полномочий за пределами территории нашей страны в указанных целях, а равно за публичную дискредитацию оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Армию России или войска Национальной гвардии РФ. Санкция статьи предусматривает для виновных граждан наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей, а при наличии определенных отягчающих обстоятельств – штраф от пятидесяти до ста тысяч рублей, — уточнили в полиции.

ВАЖНО: публичность как элемент объективной стороны правонарушения может выражаться в размещении дискредитирующих текстов в сети «Интернет», выкриках антигосударственных лозунгов в людных местах и т.п.

Если указанные неправомерные действия совершенны виновным после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, то за это уже предусматривается уголовное преследование по статье 280.3 УК РФ, — отметили в УМВД.

Если вы стали свидетелем вышеуказанных противоправных действий, сообщите об этом в ближайший территориальный орган МВД России по телефону 102.