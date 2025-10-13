Полиция Севастополя разыскивает пропавшего без вести несовершеннолетнего — Алексея Белого

- приметы: рост 172 см, голубые глаза, светлые короткие волосы, худощавого телосложения.
- был одет: чёрная толстовка с капюшоном, темно-синие джинсы, тёмные кроссовки, сумка через плечо.
Всем, кто обладает какой-либо информацией о мальчике, обращаться в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району, тел. 102,738-700, 738-701 или каналами электронной почты: 9202dch@mvd.ru.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
