Полиция Севастополя разыскивает пропавшего без вести несовершеннолетнего — Алексея Белого

Всем, кто обладает какой-либо информацией о мальчике, обращаться в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району, тел. 102,738-700, 738-701 или каналами электронной почты: 9202dch@mvd.ru.

