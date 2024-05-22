Полиция Севастополя советует владельцам двухколесного транспорта помнить о безопасности имущества

Чтобы злоумышленники не смогли похитить велосипед или средство индивидуальной мобильности, не оставляйте его без присмотра на улице, возле магазина или на лестничной площадке, даже если вы отлучаетесь на очень короткое время, а дверь подъезда закрывается на ключ.

Если все же возникает необходимость отлучиться, двухколёсный транспорт следует пристегнуть специальным тросом с надежным замком. Фиксировать рекомендуется за колесо и раму, а если позволяет трос – за оба колеса и раму. В дополнение к противоугонному тросу рекомендуется установка велосипедной сигнализации. Помните, оставлять двухколёсное транспортное средство на длительное время без присмотра опасно даже при наличии специального троса, храните транспорт в недоступном для посторонних помещении.

Оставляя велосипед или СИМ на улице, по возможности, расположите его в поле действия установленных камер видеонаблюдения.

Чтобы злоумышленник не завладел вашим двухколесным транспортом обманным путём, не передавайте его незнакомцам или малознакомым лицам под предлогом «покататься».

После покупки велосипеда или самоката следует сохранить техническую документацию и чеки. В случае кражи они могут послужить доказательством по уголовному делу. Также рекомендуется записать номер его рамы.

Если вы обнаружили пропажу двухколесного транспортного средства, то необходимо незамедлительно заявить об этом в полицию по телефону 102, описать приметы похищенного имущества и сообщить номер его рамы (если он известен). До прибытия правоохранителей рекомендуется принять меры к поиску возможных очевидцев преступления, попросить их описать злоумышленников и ожидать приезда сотрудников органов внутренних дел для последующей дачи показаний.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю (по материалам юрисконсульта ОМВД России по Ленинскому району Дмитрия Обелова)