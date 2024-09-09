Полиция Севастополя: за ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена отвественность

Полиция Севастополя предупреждает, что заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий наказывается согласно статье 207 УК РФ. В случае совершения этого преступления из хулиганских побуждений санкция указанной статьи предусматривает штраф в размере до пятисот тысяч рублей либо принудительные работы на срок до трех лет.

Если злоумышленник, руководствуясь хулиганскими мотивами, заведомо ложно сообщил о минировании объектов социальной инфраструктуры (в частности, организации здравоохранения, образовательного учреждения, вокзала и др.) или такой звонок повлек причинение крупного ущерба, то его действия квалифицируются по части 2 данной статьи, и преступнику уже грозит лишение свободы на срок до пяти лет. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма в целях дестабилизации деятельности органов власти виновного ждут более строгие меры уголовного наказания – вплоть до восьми лет заключения (ч.3 ст. 207 УК РФ).

При этом ответственность за вышеописанные общественно опасные деяния наступает уже с 14 лет. Отметим, что осуждение за преступление (даже в несовершеннолетнем возрасте) влечет судимость, которая в будущем может послужить препятствием для устройства на престижную и высокооплачиваемую работу, а также повлечь иные неблагоприятные последствия.

Обратим внимание, что правоохранительные органы в достаточной мере оснащены техническими средствами, позволяющими в кратчайшие сроки устанавливать лиц, совершающих противоправные действия.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю (по материалам юрисконсульта правовой группы ОМВД России по Ленинскому району Дмитрия Обелова)