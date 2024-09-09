Полиция Севастополя: за ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена отвественность

В нашем городе периодически совершаются преступления, связанные с заведомо ложными сообщениями о подготовке теракта. Злоумышленники звонят в экстренные службы и сообщают о минировании административных зданий, супермаркетов, вокзалов и иных объектов. Побудить к совершению данного противоправного деяния может желание противопоставить себя обществу, мотив мести должностным лицам либо указание представителей недружественных иностранных структур. При этом граждане, осуществив такой звонок, подлежат строгой уголовной ответственности.
Полиция Севастополя предупреждает, что заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий наказывается согласно статье 207 УК РФ. В случае совершения этого преступления из хулиганских побуждений санкция указанной статьи предусматривает штраф в размере до пятисот тысяч рублей либо принудительные работы на срок до трех лет.
Если злоумышленник, руководствуясь хулиганскими мотивами, заведомо ложно сообщил о минировании объектов социальной инфраструктуры (в частности, организации здравоохранения, образовательного учреждения, вокзала и др.) или такой звонок повлек причинение крупного ущерба, то его действия квалифицируются по части 2 данной статьи, и преступнику уже грозит лишение свободы на срок до пяти лет. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма в целях дестабилизации деятельности органов власти виновного ждут более строгие меры уголовного наказания – вплоть до восьми лет заключения (ч.3 ст. 207 УК РФ).
При этом ответственность за вышеописанные общественно опасные деяния наступает уже с 14 лет. Отметим, что осуждение за преступление (даже в несовершеннолетнем возрасте) влечет судимость, которая в будущем может послужить препятствием для устройства на престижную и высокооплачиваемую работу, а также повлечь иные неблагоприятные последствия.
Обратим внимание, что правоохранительные органы в достаточной мере оснащены техническими средствами, позволяющими в кратчайшие сроки устанавливать лиц, совершающих противоправные действия.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю (по материалам юрисконсульта правовой группы ОМВД России по Ленинскому району Дмитрия Обелова)
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