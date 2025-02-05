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Полиция Севастополя завершила расследование дело в отношении двух севастопольцев — намеревались сбыть партию наркотиков

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 16:04 05.02.2025

Следователем следственной части следственного управления УМВД России по г. Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении сожителей-наркокурьеров, намеревавшихся сбыть около 1 кг клефедрона.

По версии следствия, 39-летний севастополец трудоустроился курьером в один из наркомаркетов в теневом сегменте сети «Интернет». В его обязанности входило получение крупных партий наркотических средств, фасовка их на разовые дозы и оборудование схронов с закладками, координаты которых он в дальнейшем сообщал анонимным кураторам. Выполнять криминальную работу ему помогала 52-летняя сожительница, которая фасовала наркотики. В августе текущего года, по заданию работодателя, мужчина забрал из тайника крупную партию «синтетики», которую перевез к себе домой, где его сообщница при помощи электронных весов, полимерных пакетов и клейкой ленты расфасовала товар на разовые дозы массой около 1 г. Оставшуюся часть наркотика пара продолжила хранить у себя в доме для дальнейшего сбыта на территории Севастополя, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Далее, следуя указаниям куратора, закладчик прихватил с собой приготовленные свёртки и направился в Ленинский район города, где на одном из участков местности оборудовал закладку с наркотиками, замаскировав её в упаковку из-под сладостей. Он намеревался оборудовать еще один схрон, однако был задержан сотрудниками полиции. При нём, а также в тайнике правоохранители обнаружили и изъяли 120 свертков с клефедроном общей массой около 130 г.

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Кроме того, при обследовании места жительства подельников полицейскими обнаружено ещё свыше 770 г аналогичного запрещённого вещества, около 60 г наркотического средства альфа-PVP, около 8 г мефедрона, а также упаковочный материал, электронные весы, мерные ложки и приспособления для употребления наркотиков.

В настоящее время материалы уголовного дела с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд. Обвиняемым грозит до двадцати лет лишения свободы.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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