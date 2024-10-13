Полиция Симферопольского района приглашает граждан в добровольную народную дружину

Сотрудники добровольной народной дружины осуществляют патрулирование улиц совместно с сотрудниками полиции, участвуют в обеспечении правопорядка при проведении массовых мероприятий, а также оказывают содействие полиции при проведении оперативно-профилактических и поисковых мероприятий.

В народную дружину принимаются на добровольной основе граждане Российской Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет, способные по своим деловым и личным качествам исполнять обязанности народных дружинников.

Сотрудники добровольной народной дружины и другие граждане, активно принимающие участие в обеспечении охраны общественного порядка, а также отличившиеся при предупреждении и раскрытии преступлений и выявлении правонарушений могут получать материальные поощрения и льготы, предусмотренные Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка».

В народные дружины не могут быть приняты граждане:

имеющие неснятую или непогашенную судимость;

в отношении которых осуществляется уголовное преследование;

ранее осужденные за умышленные преступления;

включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

в отношении которых вступившим в законную силу решением суда установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;

страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией или алкоголизмом;

признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по решению суда, вступившему в законную силу;

подвергнутые неоднократно в течение года, предшествовавшего дню принятия в народную дружину, в судебном порядке административному наказанию за совершенные административные правонарушения;

имеющие гражданство (подданство) иностранного государства.

Желающие вступить в состав добровольной народной дружины Симферопольского района и участвовать в обеспечении охраны общественного порядка могут обратиться в ОМВД России по Симферопольскому району по адресу: г. Симферополь, ул. Павленко, 1А, в кабинет 308, или по телефону: 8(3652)733-911.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым