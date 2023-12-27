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Полиция: запуск салютов и фейерверков в период новогодних и рождественских праздников в у ЗАПРЕЩЁН

Полиция: запуск салютов и фейерверков в период новогодних и рождественских праздников в Крыму ЗАПРЕЩЁН

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:22 27.12.2023

Министерство внутренних дел по Республике Крым предупреждает, что согласно Указу Главы Республики Крым от 09.09.2022 № 214-У «О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 24.02.2022 № 32-У», c 9 сентября 2022 года на всей территории полуострова введен запрет на применение и использование физическими и юридическими лицами пиротехнических изделий, за исключением пиротехнических изделий, соответствующих 1 классу опасности (хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня), в связи с чем запуск салютов и фейерверков в период новогодних и рождественских праздников на территории Республики Крым запрещен.

Согласно статьи 20.6.1 КоАП РФ нарушение запрета влечет наказание:

  • на граждан — в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей;
  • на должностных лиц — в виде административного штрафа от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
  • на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — в виде административного штрафа от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
  • на юридических лиц — в виде административного штрафа от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
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МВД по Республике Крым информирует, что в соответствии со статьей 2.1 Закона Республики Крым от 25.06.2015 № 117-ЗРК «Об административных правонарушениях в Республике Крым» за нарушение тишины и покоя граждан в период с 23 до 7 часов предусмотрена административная ответственность:

  • на граждан — в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей;
  • на должностных лиц — в виде административного штрафа от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей;
  • на юридических лиц — в виде административного штрафа от двух тысяч до пяти тысяч рублей.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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