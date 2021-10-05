«Поляна сказок» проводит фестиваль фотографии «Прошлое и настоящее! Фото сквозь года»

Принять участие в фестивале «Прошлое и настоящее! Фото сквозь года» может любой желающий: для этого необходимо с 1 октября по 30 ноября отправить на электронный адрес skazka.yalta@ya.ru или личным сообщением на официальной странице музея в социальной сети «Вконтакте»:
- «Первопроходцы» (первое фото сделано ранее 1980 года),
- «Года нам не помеха» (временной промежуток между фотосъемками более 30 лет),
- «Удивительная регулярность» (перерыв между фотосъемками не ранее 1 месяца и не позднее 1,5 лет),
- «Точность попадания» (наиболее схожие между собой фото — поза, ракурс, выражение лица),
- «Преемственность поколений» (на двух фото изображены разные люди, связанные между собой родственными узами).
Отбирать фотографии для участия в фестивале будет конкурсная комиссия, куда вошли сотрудники МБУК «Поляна сказок», итоги конкурса станут известны в течение первых десяти дней декабря.
Победителей в номинации «Первопроходцы» определят исходя из самой ранней даты фотосъемки, в номинации «Года нам не помеха» — по наиболее длительному промежутку времени между фотосъемками. В оставшихся трёх номинациях – «Удивительная регулярность», «Точность попадания» и «Преемственность поколений» победители будут определены путём голосования в социальной сети «ВКонтакте» по наибольшему количеству набранных лайков на официальной странице музея в социальной сети «Вконтакте»:
Лучшие работы будут отмечены дипломами и памятными призами, а итоги конкурса будут опубликованы на сайте
Контакты для связи с организаторами:
- почтовый адрес: 298600, Республика Крым, г. Ялта, пгт Виноградное, ул. Яузы, 28, МБУК «Поляна сказок».
- электронная почта: skazka.yalta@ya.ru
- телефон: (3654) 39-52-03.
Источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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