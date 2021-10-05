«Поляна сказок» проводит фестиваль фотографии «Прошлое и настоящее! Фото сквозь года»

Принять участие в фестивале «Прошлое и настоящее! Фото сквозь года» может любой желающий: для этого необходимо с 1 октября по 30 ноября отправить на электронный адрес skazka.yalta@ya.ru или личным сообщением на официальной странице музея в социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/polyana.skazok.yalta заполненную анкету участника и 2 фотографии, сделанные в музее под открытым небом «Поляна сказок» в одном и том же месте с временным промежутком между съемками не менее одного месяца. Присутствие людей на фото обязательно. Публиковаться работы также будут на официальной странице музея в социальной сети «Вконтакте». Конкурс проводится в пяти номинациях:

«Первопроходцы» (первое фото сделано ранее 1980 года),

(первое фото сделано ранее 1980 года), «Года нам не помеха» (временной промежуток между фотосъемками более 30 лет),

(временной промежуток между фотосъемками более 30 лет), «Удивительная регулярность» (перерыв между фотосъемками не ранее 1 месяца и не позднее 1,5 лет),

(перерыв между фотосъемками не ранее 1 месяца и не позднее 1,5 лет), «Точность попадания» ( наиболее схожие между собой фото — поза, ракурс, выражение лица),

наиболее схожие между собой фото — поза, ракурс, выражение лица), «Преемственность поколений» (на двух фото изображены разные люди, связанные между собой родственными узами).

Отбирать фотографии для участия в фестивале будет конкурсная комиссия, куда вошли сотрудники МБУК «Поляна сказок», итоги конкурса станут известны в течение первых десяти дней декабря.

Победителей в номинации «Первопроходцы» определят исходя из самой ранней даты фотосъемки, в номинации «Года нам не помеха» — по наиболее длительному промежутку времени между фотосъемками. В оставшихся трёх номинациях – «Удивительная регулярность», «Точность попадания» и «Преемственность поколений» победители будут определены путём голосования в социальной сети «ВКонтакте» по наибольшему количеству набранных лайков на официальной странице музея в социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/polyanaskazok_skvozgoda .

Лучшие работы будут отмечены дипломами и памятными призами, а итоги конкурса будут опубликованы на сайте https://polyana-skazok.site и в интернет-ресурсах организатора в социальных сетях vk.com/polyana.skazok.yalta www.instagram.com/polyana.skazok.yalta .

Контакты для связи с организаторами:

почтовый адрес: 298600, Республика Крым, г. Ялта, пгт Виноградное, ул. Яузы, 28, МБУК «Поляна сказок».

электронная почта: skazka.yalta@ya.ru

телефон: (3654) 39-52-03.

Источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта