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«Поляна сказок» проводит фестиваль фотографии «Прошлое и настоящее! Фото сквозь года»

«Поляна сказок» проводит фестиваль фотографии «Прошлое и настоящее! Фото сквозь года»

Опубликовал: КрымPRESS в Фестивали в Крыму 20:25 05.10.2021

Принять участие в фестивале «Прошлое и настоящее! Фото сквозь года» может любой желающий: для этого необходимо с 1 октября по 30 ноября отправить на электронный адрес skazka.yalta@ya.ru  или личным сообщением на официальной странице музея в социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/polyana.skazok.yalta заполненную анкету участника и  2 фотографии, сделанные в музее под открытым небом «Поляна сказок» в одном и том же месте с временным промежутком между съемками не менее одного месяца. Присутствие людей на фото обязательно. Публиковаться работы также будут на официальной странице музея в социальной сети «Вконтакте». Конкурс проводится в пяти номинациях:

  • «Первопроходцы» (первое фото сделано ранее 1980 года),
  • «Года нам не помеха» (временной промежуток между фотосъемками более 30 лет),
  • «Удивительная регулярность» (перерыв между фотосъемками не ранее 1 месяца и не позднее 1,5 лет),
  • «Точность попадания» (наиболее схожие между собой фото — поза, ракурс, выражение лица),
  • «Преемственность поколений» (на двух фото изображены разные люди, связанные между собой родственными узами).

Отбирать фотографии для участия в фестивале будет конкурсная комиссия, куда вошли сотрудники МБУК «Поляна сказок», итоги конкурса станут известны в течение первых десяти дней декабря.

Победителей в номинации «Первопроходцы» определят исходя из самой ранней даты фотосъемки, в номинации «Года нам не помеха» — по наиболее длительному промежутку времени между фотосъемками. В оставшихся трёх номинациях – «Удивительная регулярность», «Точность попадания» и «Преемственность поколений» победители будут определены путём голосования в социальной сети «ВКонтакте» по наибольшему количеству набранных лайков на официальной странице музея в социальной сети «Вконтакте»:  https://vk.com/polyanaskazok_skvozgoda.

Лучшие работы будут отмечены дипломами и памятными призами, а итоги конкурса будут опубликованы на сайте https://polyana-skazok.site  и в интернет-ресурсах организатора в социальных сетях vk.com/polyana.skazok.yalta  www.instagram.com/polyana.skazok.yalta.

 Контакты для связи с организаторами:

  • почтовый адрес: 298600, Республика Крым, г. Ялта, пгт Виноградное, ул. Яузы, 28, МБУК «Поляна сказок».
  • электронная почта: skazka.yalta@ya.ru
  • телефон: (3654) 39-52-03.

Источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

«Поляна сказок» проводит фестиваль фотографии «Прошлое и настоящее! Фото сквозь года»

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