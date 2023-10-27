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Полку юнармейцев прибыло. В Симферополе прошла церемония посвящения учащихся в члены Юнармии

Полку юнармейцев прибыло. В Симферополе прошла церемония посвящения учащихся в члены Юнармии

Опубликовал: CrimeaPRESS в Жизнь в Республике 14:40 27.10.2023

В Симферополе  прошла церемония посвящения учащихся в члены Юнармии.

Полку юнармейцев прибыло. В Симферополе прошла церемония посвящения учащихся в члены Юнармии

Юнаармецами стали 15 учащихся средней школы №5 крымской столицы.

Полку юнармейцев прибыло. В Симферополе прошла церемония посвящения учащихся в члены Юнармии

Ребят приветствовали депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет, заместитель командира в/ч 73966, по военно-политической работе, гвардии подполковник Иван Гадзенко, заместитель командира в/ч 73966, гвардии подполковник Алексей Абаимов.

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Полку юнармейцев прибыло. В Симферополе прошла церемония посвящения учащихся в члены Юнармии

В завершение торжественного мероприятия гости посетили комнату боевой славы воинской части 73966.

Полку юнармейцев прибыло. В Симферополе прошла церемония посвящения учащихся в члены Юнармии

Фото: страница ВКонтакте Администрация города Симферополя.

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