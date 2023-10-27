Полку юнармейцев прибыло. В Симферополе прошла церемония посвящения учащихся в члены Юнармии

В Симферополе прошла церемония посвящения учащихся в члены Юнармии.
Юнаармецами стали 15 учащихся средней школы №5 крымской столицы.
Ребят приветствовали депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет, заместитель командира в/ч 73966, по военно-политической работе, гвардии подполковник Иван Гадзенко, заместитель командира в/ч 73966, гвардии подполковник Алексей Абаимов.
В завершение торжественного мероприятия гости посетили комнату боевой славы воинской части 73966.
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