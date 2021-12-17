Полномочия главы Администрации Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района РК прекращены

Бахчисарайский районный суд Республики Крым вынес решение по административному иску Главы Республики Крым Сергея Аксенова.

В начале сентября 2021 года Глава Республики Крым Аксенов С.В. обратился через своего представителя в Бахчисарайский районный суд Республики Крым с административным иском о досрочном прекращении полномочий Главы Администрации Песчановского сельского поселения. Исковые требования мотивированы тем, что Главой Администрации допущены нарушения требований законодательства о противодействии коррупции в рамках декларационных кампаний, выразившиеся в представлении недостоверных и неполных сведений о доходах, которые в совокупности являются существенным нарушением действующего законодательства. В судебном заседании представитель Главы Республики Крым на исковых требованиях настаивал и просил досрочно прекратить полномочия главы Администрации Песчановского сельского поселения. Представитель административного ответчика просил в удовлетворении административного иска отказать, — сообщили в пресс-службе суда.

Обосновав свое решение на предоставленных доказательствах, Бахчисарайский районный суд Республики Крым административный иск Главы Республики Крым Аксенова С.В. удовлетворил и досрочно прекратил полномочия председателя Песчановского сельского совета — главы Администрации Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым в связи с утратой доверия ввиду неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции».

Решение в законную силу не вступило, стороны могут воспользоваться правом апелляционного обжалования.

Источник: пресс-служба Бахчисарайского районного суда Республики Крым

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