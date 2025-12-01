Прямо сейчас:
Половина номерного фонда крымских отелей на Новый год уже забронирована
фото: stocksnap.io

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:47 01.12.2025

Половина отелей и санаториев Крыма на Новый год забронирована. Самые популярные города у туристов – Ялта, Евпатория, Алупка и Саки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Гостей готовы принять 330 круглогодичных средств размещения, 65 из которых – санатории. Места размещения на Новый год забронированы уже почти на 50%, — написал он в своем Telegram-канале.

Сергей Аксенов отметил, что благодаря усилиям по продвижению круглогодичного туристского потенциала количество отдыхающих в Крыму устойчиво растет. Особое внимание в этом году уделено гастрономическим особенностям Крыма.

Проведение массовых мероприятий в Крыму не планируется, поскольку безопасность крымчан остается главным приоритетом, подчеркнул Аксенов.

Но это не значит, что гости и жители республики не должны радоваться самому долгожданному празднику. Для удобства на туристическом портале республики собрана информация о праздничных мероприятиях для семейного отдыха. Это резиденции Деда Мороза, городские елки и ледовые катки, новогодние программы гостиниц и санаториев, афиши театров, — перечислил он.

Кроме того, в Крыму, с 1 декабря стартовала акция «Новый год в Крыму как дома».

Акция проводится уже в третий раз, она направлена на популяризацию зимнего отдыха и оздоровления среди потенциальных гостей полуострова в период новогодних и рождественских каникул, — напомнил Аксенов.

Как сообщалось ранее, в Крыму открылось министерство новогодних дел с машиной времени и «живой» Екатериной II.

Вместе с тем, в Крым на Новый год назначены два дополнительных поезда из Москвы и Санкт-Петербурга.

источник: РИА Новости Крым 

