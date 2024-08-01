Половина жителей Крыма систематически занимается спортом. Вторая половина с физкультурой не дружит

Свыше 50 тысяч крымчан сдали нормы ГТО.

За десять лет количество жителей полуострова, которые систематически занимаются физической культурой и спортом, выросло в 3,5 раза. На сегодняшний день этот показатель составляет 55% от общей численности населения Крыма. Об этом в ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом Республики Крым, рассказала министр спорта РК Ольга Торубарова.

В 2014 году систематически занимались спортом в Крыму 258 тысяч человек или 13% от общей численности населения. А сегодня этот показатель – 940 тысяч жителей республики или 55%. К 2030 году мы должны достичь показателя 70%, – отметила Ольга Торубарова.

Она подчеркнула, что растет и число участников Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

На сегодня более 50 тысяч крымчан приняло участие в сдаче нормативов ГТО. Значки разного достоинства («золото», «серебро» и «бронза») имеют около 20 тысяч человек, – сообщила министр.

Ольга Торубарова отметила, что возраст самого младшего крымчанина, сдавшего ГТО, всего шесть лет. А самым взрослым, который сдал нормативы и получил золотой значок, стал 97-летний житель Ялты Анатолий Яковлевич Медведь. Он ветеран Великой Отечественной войны, пошел на фронт добровольцем, прибавив себе год.

Сдать нормы ГТО можно в любом регионе республики – центры тестирования работают в каждом муниципалитете.

Также в ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом Республики Крым, Ольга Торубарова рассказала о строительстве новых спортивных объектов, получении налогового вычета за занятия спортом и ответила на другие вопросы, волнующие крымчан.

Полная запись эфира доступна по ссылке.

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