Положения Закона о занятости населения, касающиеся выплат увольняемым, приведены в соответствие с нормами ТК РФ

В Трудовом кодексе РФ закреплен новый порядок выплат работникам при ликвидации организации или сокращении штата. Новая редакция статьи 178 ТК РФ предусматривает следующие выплаты при расторжении трудового договора в указанных случаях: выходное пособие, средний месячный заработок за период трудоустройства и (или) единовременная компенсация.

Соответствующие уточнения внесены в статьи Закона о занятости населения.

Федеральный закон от 30.04.2021 N 137-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»