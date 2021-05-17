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Положения Закона о занятости населения, касающиеся выплат увольняемым, приведены в соответствие с нормами ТК РФ
иллюстрация: www_slon_pics (pixabay.com)

Положения Закона о занятости населения, касающиеся выплат увольняемым, приведены в соответствие с нормами ТК РФ

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 19:21 17.05.2021

В Трудовом кодексе РФ закреплен новый порядок выплат работникам при ликвидации организации или сокращении штата. Новая редакция статьи 178 ТК РФ предусматривает следующие выплаты при расторжении трудового договора в указанных случаях: выходное пособие, средний месячный заработок за период трудоустройства и (или) единовременная компенсация.

Соответствующие уточнения внесены в статьи Закона о занятости населения.

Федеральный закон от 30.04.2021 N 137-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»

Положения Закона о занятости населения, касающиеся выплат увольняемым, приведены в соответствие с нормами ТК РФ

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