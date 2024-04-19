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Положено по закону. История про сироту Людмилу из Республики и её новоселье

Положено по закону. История про сироту Людмилу из Республики Крым и её новоселье

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 16:45 19.04.2024

Сирота из Республики Крым Людмила Строевская долгие годы ждала новоселья. С 2020 года она состояла в очереди на получение положенного по закону жилого помещения, однако его ей не предоставляли даже после вступления в 2021 году в законную силу решения суда.

Когда терпение закончилось, она обратилась за помощью в Приёмную Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина «ВКонтакте». Следователи организовали процессуальную проверку, которую глава ведомства поставил на личный контроль.

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В декабре прошлого года Людмиле предоставили благоустроенную квартиру в Симферополе, в которую она переехала вместе со своей многодетной семьей.

Подробности – в видеосюжете.

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