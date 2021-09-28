Полпред в Южном федеральном округе требует запретить хозяйственную деятельность в зонах подтопления

Полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов потребовал от глав регионов ввести запрет на ведение хозяйственной деятельности в зонах подтопления. Соответствующее заявление он сделал во вторник на заседании совета при полпреде, в котором в режиме видео-конференц-связи приняли участие главы регионов.

Требую от всех глав субъектов Федерации, входящих в ЮФО, в соответствии с поручениями Президента РФ от 6 августа 2021 года, данными по итогам совещания о ситуации с паводками и пожарами в стране, обеспечить установление в соответствии с законодательством РФ ограничений и запретов для ведения хозяйственной и иной деятельности в границах зон затопления и подтопления, — сказал Устинов.

Он уточнил, что запреты должны касаться, в том числе строительства новых объектов без их защиты от чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, Устинов подверг критике власти Крыма и Краснодарского края, где из-за сильных дождей ряд городов и районов подвергся масштабным подтоплениям этим летом. Серьезные нарекания, по словам Устинова, также вызывает состояние ливневых канализаций в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, а также меры по берегоукреплению Волги и Дона.

Полпред в ЮФО указал главам регионов на необходимость завершения работы по приведению государственного лесного реестра в соответствие с единым государственным реестром недвижимости — в первую очередь в отношении сведений о границах населенных пунктов, прилегающих к лесным угодьям.

Последнее особенно актуально для лесных особо охраняемых природных зон Краснодарского края, республик Крым и Адыгея, где долговременные злоупотребления привели к вырубке сотен гектаров реликтовых лесов, — сказал Устинов.

Он также обратил внимание, что неудовлетворительное содержание противопожарной техники приводит к тому, что в момент возникновения возгораний, она оказывается не на ходу.